Супруге Полада Асланова отказано во встрече с ним

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Жена азербайджанского журналиста Полада Асланова, который проводит голодовку в заключении, получила отказ в личном свидании с супругом. Сам Асланов сообщил по телефону, что был избит в колонии.

Как информировал "Кавказский узел", 8 октября осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил в колонии №15 голодовку в знак протеста против нарушения прав школьниц, в том числе своей дочери, и учительниц, носящих хиджаб. Он считает, что ограничения дресс-кода нарушают статью 48 Конституции Азербайджана, гарантирующую свободу совести. 20 октября Асланов был госпитализирован в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, но там он не получает медицинской помощи, заявила супруга журналиста. К 26 октября вес Асланова снизился до 43 килограммов, и врач предупредил его об угрозе комы.

С 12 октября руководители школ в Азербайджане не допускают к занятиям педагогов и школьниц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, при этом активисты заявили о более чем 200 задержанных. 13-летняя дочь Асланова отказалась подчиниться запрету на ношение хиджаба в школе вопреки давлению педагогов, а ее матери силовики пригрозили лишением свободы за поддержку протестов против школьного дресс-кода.

Супруга журналиста Гюльмира Асланова сегодня добилась приема у нового начальника Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана Сахиба Рзаева, который был назначен на эту должность президентом страны днем ранее, 28 октября. На встрече присутствовал также заместитель начальника Пенитенциарной службы Фикрет Гафаров.

Встреча состоялась после ее ежедневных звонков в Пенитенциарную службу с требованием предоставить встречу с мужем в связи с его голодовкой, сообщила Асланова корреспонденту "Кавказского узла".

"Во время встречи я сообщила Сахибу Рзаеву, что мой супруг, журналист и политзаключенный Полад Асланов, с 12 октября проводит голодовку в знак протеста против незаконного запрета на ношение хиджаба в школах страны. В день начала голодовки его поместили в карцер исправительного учреждения № 15, где он отбывал наказание. 15 октября его этапировали в лечебное учреждение, однако до сих пор он продолжает содержаться в карцере. Я выразила обеспокоенность состоянием его здоровья и попросила предоставить нам возможность встретиться с ним", – рассказала женщина.

Рзаев заявил, что встреча с мужем ей предоставлена не будет, однако сообщил, что вместо этого Поладу Асланову позволят позвонить домой.

"Примерно через час Полад позвонил домой и поговорил с нашей дочерью. Ребенок, обливаясь слезами, настойчиво просил отца прекратить голодовку, но нам не удалось убедить Полада остановить акцию. Полад в подробностях рассказал, как его 12 октября избили в кабинете начальника исправительного учреждения №15 Рамига Насибова, после чего поместили в карцер. По его словам, в избиении участвовали сам начальник учреждения и сотрудник по имени Теймур. Этот новый сотрудник колонии в кабинете начальника заломил ему руки за спину и повалил на пол, а начальник Рамиг Насибов избивал его", – утверждает Асланова.

Она подчеркнула, что Полад Асланов категорически отказался прекращать голодовку, заявив, что собирается таким способом продолжать борьбу за отмену ограничений на ношение хиджаба в школах. При этом состояние журналиста, по ее словам, становится "все хуже и хуже".

"В последние дни за Поладом ведется медицинское наблюдение. У него пониженное давление, сахар в крови также ниже нормы. Он теряет вес: накануне его взвешивали, на нем была теплая, плотная одежда, и с ее учетом его вес составил 42,3 килограмма, хотя до начала голодовки Полад весил 52 килограмма. Полад сильно ослаб. Он говорил тихим голосом, его едва было слышно", – сказала Гюльмира Асланова.

По словам журналиста, в лечебном учреждении Пенитенциарной службы продолжают голодовку еще двое верующих, Зейнал Байрамов и Фуад Алескеров. "Байрамова вместе с Поладом перевели из ИУ-15, а Алескерова - из колонии №11. В настоящее время все они содержатся изолированно друг от друга в карцере”, – отметила Асланова.

Женщина добавила, что ее 13-летнюю дочь по-прежнему не пускают в школу в хиджабе. "Мой ребенок испытывает двойной психологический удар: с одной стороны она страдает от несправедливости с запретом на хиджаб и отстранением от уроков, а с другой она переживает за отца, с которым она из-за сфабрикованного уголовного дела вот уже восемь лет разлучена", – отметила Асланова.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана "Кавказскому узлу" не удалось.