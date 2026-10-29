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11:55, 29 октября 2026

Обвиняемые в терроризме приговорены в Баку к длительным срокам

Обвиняемые в терроризме. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/sgb-azerbaidzana-provela-operaciyu-zaderzany-lica-svyazannye-s-terroristiceskoi-organizaciei-video-610824

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил к лишению свободы на сроки от 8,5 года до 13 лет восьмерых граждан Азербайджана, признав их участниками террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года Служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что в Баку арестованы доставленные из Пакистана граждане Азербайджана Вугар Наджафли, Джамал Гезалов, Тофиг Юсифли и Дадаш Гашимов.

По версии силовиков, эти четыре человека выехали из Азербайджана в 2024 году и, скрываясь в горных районах Пакистана на границе с Афганистаном, участвовали "в боевых учениях и вооруженных конфликтах в составе международной террористической организации. Еще двое граждан Азербайджана - Мир Джавад Гусейнли и Турал Агаев - по версии следствия, финансировали деятельность боевиков. Все шестеро были обвинены в финансировании терроризма и в участии в вооруженных конфликтах на почве религиозной вражды за пределами Азербайджана.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Вугара Наджафли и Джамала Гёзелова к 9,5 года лишения свободы, Тофига Юсифли и Дадаша Гашимова - к 8,5 года, Мир Джавада Гусейнли - к 12,5 года, Турала Агаева - к 13 годам лишения свободы, сообщает сегодня haqqin.az.

Седьмой обвиняемый Мухаммед Гусейнли приговорен к 13 годам, еще один подсудимый Мушфиг Гашимов - к 10 годам, пишет агентство.

По данным суда, граждане Азербайджана Вугар Наджафли, Джамал Гёзелов, Тофиг Юсифли и Дадаш Гашимов в 2024 году покинули Азербайджан и скрывались в горах на границе Пакистана с Афганистаном. Они "в составе международной террористической организации за пределами Азербайджана" участвовали в боевой подготовке и вооруженных конфликтах, а также проходили вооружённую подготовку.

"Выявлено, что террористическая деятельность Тофига Юсифли и Дадаша Гашимова финансировалась гражданами Азербайджанской Республики Мир Джавадом Гусейнли и Туралом Агаевым, а также установлены иные преступные деяния последних", - говорится в публикации.

Эту же информацию о приговоре опубликовало сегодня агентство АПА. Какие действия были инкриминированы Мухаммеду Гусейнли и Мушфигу Гашимову, в публикациях не указано.

Напомним, в феврале 2025 года в Гусарском районе Азербайджана, который находится на севере страны и граничит с Россией, силовики убили восьмерых предполагаемых членов террористической организации "Лесные братья", еще шестеро были арестованы. Обезвреженная группа могла быть "спящей ячейкой", предположил аналитик.

Ранее азербайджанские политологи заявили о росте террористических угроз в стране. Экстремисты в Азербайджане управляются серьезными центрами из-за рубежа, не испытывающими недостатка в финансах, отметил, в частности, Тофиг Тюркель.

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Автор: "Кавказский узел"

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