Азербайджанские силовики заявили об убийстве восьми террористов

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В Гусарском районе Азербайджана силовики убили восемь членов террористической организации "Лесные братья", еще шестеро арестованы. Обезвреженная группа могла быть "спящей ячейкой", считает аналитик.

Как информировал "Кавказский узел" в декабре 2024 года три человека были задержаны в Азербайджане за причастность к экстремистской группировке, планировавшей теракт на границе.

По данным силовиков, жители Азербайджана Фахраддин Шахмуров, Джалал Мурадов, Кямран Бабаев и другие создали группировку для совершения преступлений против конституционного строя. Они готовили диверсии против госорганов, проводили тайные встречи и вели обсуждения приватных группах в соцсетях.

Сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) и министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана пресечена деятельность членов радикальных религиозно-экстремистских группировок, связанных с международными террористическими организациями, сообщили сегодня ведомства в совместном пресс-релизе, опубликованном на сайте СГБ Азербайдажана.

По версии следствия, ранее судимый за участие в террористической группировке "Лесные братья" Гадир Гаджиев вступил в сговор с жителями Гусарского района – Камраном Керимхановым, Умудом Гюльалиевым, Валериком Адиловым, Риядом Сафаралиевым, Ровшаном Лачиновым, Назимом Закиевым и другими. Для подготовки терактов они обустроили в лесных массивах вокруг сел Хил, Джибир и Ясаб подземные убежища, снабдили их оружием, боеприпасами, техническими устройствами и другими принадлежностями.

Силовики сначала установили местонахождение члена группировки Алипаши Камилова. В ходе операции по поимке его по адресу в городе Гусар, где он прятался, Камилов оказал вооруженное сопротивление, бросив в сотрудников спецназа две гранаты РГО-78. Один спецназовец был ранен, а Камилов – убит.

Гусарский район находится на севере Азербайджана и граничит с Дагестаном.

Далее в лесной зоне в селе Джибир были обнаружены убежища и схроны. При оказании вооруженного сопротивления в этих местах с использованием взрывчатки члены группировки Гадир Гаджиев, Рияд Сафаралиев, Валерик Адилов и Умуд Гюльалиев были убиты.

В убежищах силовики обнаружили торф и ацетон, используемые при изготовлении взрывчатки, а также детонаторы, механизмы удаленного запуска взрывов, частицы арматуры и свинца, из которых изготовлялись осколочные боеприпасы, два автомата Калашникова, три охотничьих ружья, патроны, а также флаг международной террористической организации.

Силовики установили, что член группировки Назим Закиев скрывается на ферме близ села Хил, а Камран Керимханов и Ровшан Лачинов – в самом этом селе. Все трое оказали вооруженное сопротивление и были убиты.

В гостевом доме "Мотель" в городе Гусар и на крыше расположенной рядом автомойки была найдена взрывчатка, которую хранили предполагаемые боевики. Один из них – Этибар Ахмедов – получил увечья в результате взрыва, когда изготавливал самодельную бомбу.

"Была установлена причастность жителей Гусарского района Этибара Ахмедова, Шарафаддина Махмудова и других к деятельности вооруженного формирования, не предусмотренной законодательством Азербайджана, в том числе к снабжению этой группировки взрывчатыми веществами и другими материалами", – отметило СГБ Азербайджана.

Члены группировки Этибар Ахмедов, Рахим Мирзабеков, Давид Рашидов, Шарафаддин Махмудов и Эльчин Алирзаев заключены под стражу, им вменяются несколько статей о приготовление к терроризму, в том числе – на почве радикализма.

СГБ Азербайджана сопроводило пресс-релиз видеороликом. Судя по кадрам, некоторые оперативные мероприятия были проведены еще когда деревья были покрыты зеленой листвой, в то же время на земле видны опавшие пожелтевшие листья.

Возможно, первые оперативные мероприятия были проведены еще ранней осенью, а потом, по мере продолжения расследования, силовики разыскивали других членов группировки, указал на условиях анонимности бывший сотрудник одной из спецслужб Азербайджана.

Еще в сентябре 2024 года в местных и не очень популярных СМИ прошли сообщения о ликвидации террористов в Гусаре. Без официального подтверждения этой информации республиканские СМИ видимо воздержались публиковать эти сведения, добавил он.

Обезвреженная группа могла быть "спящей ячейкой" "Лесных братьев", действовавших в этом регионе около 15 лет назад, продолжил бывший сотрудник спецслужбы. "В то время несколько группировок были обезврежены, некоторые ушли в Дагестан. Но и в последующем периодически спецслужбы сообщали об обезвреживании или задержании отдельных лиц, причастных к террористической деятельности на почве религиозного радикализма", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариев от представителей обвиняемых относительно версии следствия не поступало.

Напомним, ранее азербайджанские политологи заявили о росте террористических угроз в стране. Экстремисты в Азербайджане управляются серьезными центрами из-за рубежа, не испытывающими недостатка в финансах, отметил в частности аналитик Тофиг Тюркель.

"Кавказский узел" также писал, что 26 января 2017 года СГБ Азербайджана сообщила об убийстве в ходе спецоперации жителя республики Оджагова Джейхуна Ислама оглу, которого силовики назвали религиозным экстремистом. 31 января 2017 года спецслужба сообщила о том, что при попытке задержания группы жителей, примкнувших к действующим за пределами Азербайджана террористическим организациям, были убиты четверо подозреваемых, еще один задержан.

3 декабря 2016 года СГБ Азербайджана сообщила об убийстве силовиками бакинца Эмина Джами Азизага оглу, пытавшегося взорвать пояс смертника возле торгового центра "Бина", а 25 ноября 2016 года – об убийстве в ходе спецоперации в селе Дюзтахироба местного жителя Рамига Назира оглу Рагимова, который был назван лидером боевиков, воевавших в других государствах.

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