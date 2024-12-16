В Азербайджане предотвращен теракт на границе с Дагестаном
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По данным силовиков, граждане Азербайджана Шахмуров Фахраддин (1984 года рождения), Мурадов Джалал (1960 года рождения), Бабаев Кямран (1998 года рождения) и другие создали "преступное сообщество с целью совершения тяжких и особо тяжких преступных деяний против конституционного строя" страны. Они готовили "диверсии" против государственных структур, организовывая тайные встречи и различные закрытые группы в социальных сетях, сообщила Служба государственной безопасности (СГБ).
Согласно ее данным, "на тайном собрании с участием иностранного гражданина было заявлено о разработке флага преступного сообщества", а Шахмуров был выбран руководителем для подготовки планов будущих преступлений.
"С целью подрыва обороноспособности и экономической безопасности страны Фахраддин Шахмуров совместно с другими членами преступной группировки подготовил диверсионный план по захвату таможенного поста на государственной границе Азербайджана, взятию в заложники сотрудников и других лиц, несущих там службу для выдвижения требований преступного сообщества. Однако в результате принятых мер эти преступные деяния было предотвращены", - сказано в пресс-релизе.
Шахмурову было предъявлено обвинение по ст. 28.282.2 (приготовление диверсии организованной группой, 28.215.3 (приготовление к взятию заложников), 218.1 (создание преступного сообщества) и 281.2 (распространение материалов против государства) УК Азербайджана. Мурадову и Бабаеву инкриминированы деяния, предусмотренные ст. 281.2 УК Азербайджана. В отношении всех троих избрана мера пресечения в виде ареста, к уголовной ответственности привлечены и другие лица, комплексные расследования по уголовному делу продолжаются, говорится в сообщения СГБ.
Ведомство не уточняет, в каком регионе страны действовала указанная группа.
Однако, как сообщил источник в правоохранительных органах, деятельность группы осуществлялась на севере Азербайджана близ границы страны с Республикой Дагестан, и атака планировалась на один из таможенных постов на азербайджано-российской границе.
По данным источника, члены группы были приверженцами одного из радикальных течений ислама, и группа была сформирована на основе религиозной общности.
Ранее, азербайджанские политологи заявили о росте террористических угроз в стране. Экстремисты в Азербайджане управляются серьезными центрами из-за рубежа, не испытывающими недостатка в финансах, высказал мнение аналитик Тофиг Тюркель.
Напомним, 26 января СГБ сообщила об убийстве в ходе спецоперации жителя Азербайджана Оджагова Джейхуна Ислама оглу, которого силовики назвали религиозным экстремистом. 31 января СГБ сообщила о том, что при попытке задержания группы жителей, примкнувших к действующим за пределами Азербайджана террористическим организациям, были убиты четверо подозреваемых, еще один задержан. 3 декабря 2016 года СГБ сообщила об убийстве силовиками бакинца Эмина Джами Азизага оглу, пытавшегося взорвать пояс смертника возле торгового центра "Бина", а 25 ноября 2016 года – об убийстве в ходе спецоперации в селе Дюзтахироба местного жителя Рамига Назира оглу Рагимова, который был назван лидером боевиков, воевавших в других государствах.
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источник: корреспондент «Кавказского узла»