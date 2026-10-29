Возобновлена подача света в дома жителей Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аварийные бригады устранили последствия замыканий, после которых остались без электричества жители четырех районов Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", днем 28 октября после замыканий в электросетях была прервана подача электричества в 13 населенных пунктов Кизилюртовского, Тарумовского и Хивского районов. Ранее, по данным МЧС, аварийные отключения произошли и в Гунибском районе.

Энергоснабжение населенных пунктов возобновлено 28 октября, отчиталось на своем сайте управление МЧС по Дагестану.

"Аварийно-восстановительные работы в 4 муниципальных районах (Хивский, Гунибский, Кизилюртовский, Тарумовский) завершены, электроснабжение восстановлено", - говорится в публикации.

1 октября тариф на электроэнергию в Дагестане вырос на 11,3%. Жители республики заметили, что рост тарифа произошел на фоне регулярных перебоев энергоснабжения.

Напомним, 23 октября аварийные отключения электричества также произошли в Дагестане, в зону отключения попали 11 населенных пунктов Хасавюртовского, Хунзахского, Дербентского и Сергокалинского районов. Последствия аварии были устранены в тот же день.

Жители Дагестана неоднократно жаловались на перебои с электричеством и выходили на стихийные акции протеста в связи с этим. Так, 13 августа махачкалинцы перекрыли автомобильное движение из-за трехдневного отсутствия электроснабжения. Энергетики объяснили отключение повреждением объекта на частной территории. Аналогичная акция протеста прошла и неделей ранее, 6 августа.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением.