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00:59, 29 октября 2026

Названо имя убитого военного из Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Младший сержант Павел Минеев из Енотаевского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 765 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 октября власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 764 военных из Астраханской области.

Павел Минеев родился 19 июля 1988 года в селе Енотаевка. Обучался в Енотаевской средней школе. Последние годы работал слесарем в муниципальном предприятии "Водопроводные сети". 
 
9 июля 2025 принял решение учавствовать в специальной военной операции. 15 октября 2025 года был убит у села Верхнекаменское Артемовского района. У него остался малолетний сын.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 765 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В середине августа администрация Енотаевского района сообщала, что в военной операции убит Александр Тюрев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается вдова Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

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Автор: "Кавказский узел"

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