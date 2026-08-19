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23:56, 19 августа 2026

Боец из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Тюрев из Енотаевского района убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 759 бойцов из Астраханской области.

Как писал  "Кавказский узел", к 15 августа были официально признаны убитыми в военной операции не менее 758 бойцов из Астраханской области.

Александр Тюрев родился 8 февраля 1980 года в селе Копановка Енотаевского района. Закончив девять классов сельской школы, освоил профессию тракториста и начал трудовую деятельность по специальности в колхозе имени Кирова в селе Ветлянка, сообщила администрация района на странице во "ВКонтакте".

В октябре 2024 года мужчина подписал контракт и ушёл на СВО. 11 ноября 2024 года был убит в районе населенного пункта Верхнекаменское. У него осталось пятеро детей.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 759 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце февраля стало известно, что в военной операции убит Владимир Костин из Енотаевского района.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

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Автор: Кавказский узел

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