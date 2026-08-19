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21:04, 19 августа 2026

Дело об убийстве Камбиева вернулось в Верховный суд Кабардино-Балкарии

Аслан Камбиев. Скриншот фото Mash https://mash.ru/news/149836/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятый кассационный суд, рассмотрев кассационную жалобу обвиняемого, вернул дело об убийстве дзюдоиста Аслана Камбиева в Верховный суд Кабардино-Балкарии. При этом суд может повторно не допрашивать свидетелей, рассказала адвокат потерпевших.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Верховный суд Кабардино-Балкарии согласился с отменой оправдательного приговора Руслану Кудаеву по делу об убийстве чемпиона России по дзюдо Аслана Камбиева. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. После этого Нальчикский городской суд объявил длительный перерыв в деле об убийстве чемпиона России по дзюдо Аслана Камбиева. Адвокат потерпевшей стороны заявила о затягивании процесса. 

1 февраля 2022 года в Нальчике на улице Лермонтова в ходе ссоры получил огнестрельное ранение неоднократный призер и победитель чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслан Камбиев. 8 марта 2022 года он скончался в клинике имени Склифосовского в Москве. 24 февраля 2025 года Нальчикский горсуд признал жителя села Псыгансу Руслана Кудаева виновным по делу об убийстве Камбиева. Кудаев был признан виновным по статье 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны) и освобожден от наказания (1 год 10 месяцев ограничения свободы) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Также с него было снято обвинение в незаконном приобретении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). 

Дело об убийстве известного спортсмена, дзюдоиста, Аслана Камбиева должен рассмотреть Верховный суд Кабардино-Балкарии, не передавая его в суд первой инстанции. Такое решение вынес Пятый кассационный суд, повторно рассмотрев кассационную жалобу по данному делу.

На этот раз жалобу подала сторона обвиняемого, не согласившись с решением апелляционного суда о передаче дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом корреспонденту «Кавказского узла» сообщила адвокат Анна Погосян, представляющая интересы потерпевшей стороны.

В Определении Пятого кассационного суда указывается о  рассмотрении дела  апелляционной инстанцией без передачи его в суд первой инстанции. По мнению адвоката Погосян, при рассмотрении дела Апелляционной инстанцией  вызов свидетелей для допроса не обязателен.

«Свидетели, которых уже допрашивали в суде первой инстанции, допрашиваются в апелляции, если суд признает их вызов необходимым. Суд может ограничиться оглашением ранее данных показаний», - подчеркнула она.

После оправдательного приговора Кудаеву вдова убитого заявила, что суд проигнорировал показания свидетелей, заявила вдова убитого. Суд первой инстанции допустил многочисленные нарушения, указала адвокат семьи погибшего. 

Согласно материалам дела, в день убийства Аслан Камбиев пришел поговорить с Кудаевым, с которым был знаком, чтобы тот перестал требовать возврата денег у предпринимателя Башорова. Выстрелив в Камбиева, Руслан Кудаев скрылся и спрятал оружие, которое так и не было найдено. В правоохранительные органы он явился только через пять суток, при этом видеорегистраторы из кафе, где произошло убийство, исчезли.

Представители потерпевших настаивают, что Кудаев заранее готовился к убийству, и поэтому пришел на место встречи в кафе, которое принадлежит его брату, с пистолетом. Во время следствия и в суде Кудаев утверждал, что нашел пистолет в кафе, то ли на диване, то ли на полу: якобы он упал и пистолет оказался случайно у него в руке.  

Никакой материальной помощи семье погибшего Кудаев не оказал. Он также не попросил прощения ни у вдовы спортсмена, которая осталась с тремя маленькими детьми, ни у матери убитого.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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