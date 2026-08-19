Представители чеченской диаспоры на акции в Швейцарии призвали прекратить депортацию беженцев из Германии

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Акция в поддержку уроженцев Чечни, которые оказались под угрозой депортации в Россию, прошла перед посольством Германии в швейцарском Берне. Ее участники призвали объективно рассмотреть дело в отношении Муслима Алхазова и других беженцев из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в июле активисты чеченской диаспоры провели в столицах Австрии, Чехии и Финляндии пикеты у немецких посольств в поддержку беженца из Чечни Муслима Алхазова, которому грозит депортация из Германии в Россию. Решение о депортации Алхазова обжаловано, но он остается под угрозой, как и сотни других беженцев из Чечни в связи с ужесточением миграционного законодательства в Европе, указали правозащитники. Несправедливых отказов в предоставлении убежища чеченцев в Европе стало больше и в связи с тем, что решения о судьбе беженцев принимают спецслужбы, не учитывая риски возвращения в Чечню, подчеркнули представители диаспоры.

Власти стран Европы периодически высылают в Россию беженцев с Северного Кавказа, которые ищут убежище. Так, 23 марта стало известно, что выходец из Чечни, искавший защиты в Эстонии, не получил надлежащей юридической помощи и был депортирован в Россию.

В Берне (Швейцария) состоялся митинг с участием представителей чеченской диаспоры и правозащитников в поддержку уроженцев Чечни, которые оказались под угрозой депортации в Россию.

В частности, в митинге участвовали представительница объединения PeaceWomen Across the Globe в Бельгии Фатима Газиева, активистка Зайнап Гашаева.

Как пишет на своей странице в Instagram* правозащитница Роза Дунаева, участники митинга собрались перед посольством Германии и потребовали объективного рассмотрения дел в отношении Муслима Алхазова, а также семей Абуевых, Муртазовых, Шахбиевых, Умаровых и других.

Участники акции подчеркнули, что судьба Муслима Алхазова - прежде всего вопрос защиты человеческих прав и безопасности человека, пишет в своем Instagram*-паблике Фатима Газиева.