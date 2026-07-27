Участники акций в трех странах Европы выступили против высылки уроженца Чечни в Россию

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Активисты чеченской диаспоры провели в столицах Австрии, Чехии и Финляндии пикеты у немецких посольств в поддержку беженца из Чечни Муслима Алхазова, которому грозит депортация из Германии в Россию.

Как информировал "Кавказский узел", власти стран Европы периодически высылают в Россию беженцев с Северного Кавказа, которые ищут убежище. Так, 23 марта стало известно, что выходец из Чечни, искавший защиты в Эстонии, не получил надлежащей юридической помощи и был депортирован в Россию.

В Хельсинки (Финляндия), Праге (Чехия) и Вене (Австрия), а также других европейских городах, активисты вайнахских диаспор провели пикеты в поддержку беженца из Чечни Муслима Алхазова, которому грозит депортация из Германии в Россию, сообщила сегодня ночью правозащитница Роза Дунаева.

Участники акций призвали власти Германии не высылать Алхазова в Россию, так как его семья годами подвергалась преследованиям, похищениям и пыткам. "Семья Муслима Алхазова – в числе тех, кто сильно пострадал от преследования властей", – отметила Дунаева на своей странице в Facebook*.

Активисты потребовали от немецких властей соблюдения международных обязательств в области прав человека.

"Кавказский узел" также писал, что 24 июня стало известно, что из Литвы был депортирован уроженец Чечни после того, как власти страны отказали ему в продлении статуса беженца, несмотря на то что он легально прожил в ней более 20 лет.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".