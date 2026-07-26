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Кавказский узел

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03:56, 26 июля 2026

Кадыров отчитался о поставке благотворительной помощи для жителей сектора Газа

Рабочие разгружают благотворительную помощь от фонда имени Кадырова. Кадр из видео в телеграм-канале главы Чечни - https://t.me/RKadyrov_95/6748

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что общественный фонд имени Ахмата Кадырова начал проведение гуманитарной миссии в секторе Газа, которая охватит миллион человек. В ее рамках в лагеря беженцев уже доставлены продукты.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни ранее отчитывались о прибытии 209 беженцев из Палестины, спустя несколько месяцев семьям были вручены ключи от квартир. Ранее глава Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники. В июне Кадыров сообщил о выдаче по 20 тысяч рублей около 200 переселенцам из Палестины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова расширяет объемы и масштабы поставляемой в сектор Газа гуманитарной помощи, предстоящая акция охватит миллион человек.

По его словам, в первый день "очередного этапа благотворительной миссии" в палаточные лагеря вынужденно перемещенных лиц, которые находятся в кризисных районах, было доставлено 40 тонн муки, 40 тонн сахара, 40 тонн макаронных изделий, 40 тонн риса и 40 тонн чечевицы.

Кадыров отметил, что фонд "наращивает поставки гуманитарных грузов для нуждающихся палестинских семей и готовится к более развернутым благотворительным акциям".

Напомним, что деятельность благотворительных организаций по сбору помощи для Палестины приостановлена в Чечне, власти объяснили это решение отсутствием прозрачности и опасениями, что деньги могут попасть не по назначению. При этом власти напомнили, что помощь Палестине оказывает фонд Кадырова.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

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