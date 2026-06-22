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04:56, 22 июня 2026

Кадыров рапортовал о выдаче финансовой помощи переселенцам из Палестины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около 200 переселенцев из Палестины получили по 20 тысяч рублей от общественного фонда имени Ахмата Кадырова, о выдаче денег сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни ранее отчитывались о прибытии 209 беженцев из Палестины, спустя несколько месяцев семьям были вручены ключи от квартир. Ранее глава Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 21 июня в своем телеграм-канале о выдаче финансовой помощи палестинским переселенцам.

По словам Кадырова, решение о выдаче помощи было принято его матерью, президентом регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова Аймани Кадыровой. Более 200 палестинских переселенцев получили по 20 тысяч рублей. "Мы прекрасно понимаем, через какие трудности проходят люди, спасающиеся от смерти и разрухи, и стремимся создать для них атмосферу безопасности, стабильности и надежды", - говорится в публикации.

Напомним, что деятельность благотворительных организаций по сбору помощи для Палестины приостановлена в Чечне, власти объяснили это решение отсутствием прозрачности и опасениями, что деньги могут попасть не по назначению. При этом власти напомнили, что помощь Палестине оказывает фонд Кадырова.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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