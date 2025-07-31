Власти Чечни запретили сбор помощи для Палестины

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Деятельность благотворительных организаций по сбору помощи для Палестины приостановлена в Чечне, власти объяснили это решение отсутствием прозрачности и опасениями, что деньги могут попасть не по назначению.

В Чечне временно приостанавливается деятельность различных благотворительных организаций по сборам денежных средств для жителей Палестины, заявил глава министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Такое решение он объяснил "отсутствием прозрачности" и возможностью, что средства могут попасть в "запрещенные организации". "Существует риск, что часть помощи может не доходить до пострадавших или попадать в руки запрещённых организаций. Также рассмотрели сложности с доставкой гуманитарной помощи, вызванные дистанцией между благотворителями и участием посредников, что увеличивает расходы и снижает эффективность. Поэтому все благотворительные инициативы должны осуществляться только через проверенные каналы - это единственный способ гарантировать поддержку тем, кто действительно в ней нуждается", - говорится в публикации.

При этом он упомянул, что помощь Палестине регулярно оказывает фонд имени Кадырова, озвучив сумму помощи в 600 миллионов рублей.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году. С момента его основания президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а Рамзан Кадыров занимает должность председателя попечительского совета. Власти Чечни отчитались о многомиллиардных расходах фонда Кадырова на нужды военной операции на Украине. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Руководители фондов заверили, что все уже собранные средства находятся на счетах организаций в полной сохранности. После налаживания проверенных каналов передачи помощи в сектор Газа, пожертвованные деньги будут использованы по назначению. В Чечне планируется создать специальный пункт, через который будет можно с гарантиями и без рисков направлять помощь нуждающимся палестинцам, говорится в сообщении ЧГТРК "Грозный" от 30 июля.

Напомним, 2 сентября 2024 года министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что в Наурском районе республики создана Палестинская национально-культурная автономия. За инициативой властей Чечни о создании Палестинской национально-культурной автономии, вероятно, стоит их желание как продемонстрировать поддержку Палестине, так и решить проблему с помощью беженцам, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Национально-культурные автономии в России получают финансирование на грантовой основе зачастую из федеральных средств, отметил экономист.

В Чечне проживают 209 беженцев из Палестины. Ранее глава Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".