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09:25, 3 октября 2024

В Чечне создана палестинская автономия

Флаг Палестины на фоне гор. Фото: иллюстрация создана с помощью программы Copilot

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Палестинская национально-культурная автономия создана в Наурском районе Чечни. 

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2023 года власти Чечни анонсировали создание в республике национально-культурной автономии палестинцев.  Она создается "в целях гармонизации межнациональных отношений в Чечне", заявили представители властей.

О создании новой автономии 2 сентября сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, пишет издание «Чечня Сегодня».

На заседании в Наурском районе Дудаев передал старейшине палестинской общины в Чечне Альхагу Насефу свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации «Местная общественная организация национально-культурной автономии палестинцев г. Грозного», информирует издание.

Напомним, между Израилем и палестинским движением "Хамас" боевые действия начались 7 октября 2023 года с атак террористов на воинские части и населенные пункты Израиля, а также с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В регионы Северного Кавказа начали прибывать беженцы из Палестины. В конце ноября 2023 года в Чечню прибыла первая группа палестинских беженцев. Местные власти говорили о готовности принять до 250 палестинцев. 14 декабря в Чечне родился первый палестинский ребенок, мать которого прибыла в республику в составе группы беженцев 1 декабря.

В регионе проживают более 200 жителей сектора Газа, которые были вынуждены покинуть свою родину из-за военных действий, сообщило 2 октября издание "Вести Чеченской республики".

О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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