Первый палестинский ребенок родился в Чечне

14 декабря 2023, 12:27

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Прибывшая в Чечню 1 декабря беженка из Палестины родила в Шалинской райбольнице дочь. Это первый палестинский ребенок, рожденный на территории республики, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", 12 декабря число прибывших в Чечню беженцев из Палестины достигло 184.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

В Чечне родился первый палестинский ребенок, сообщил сотрудник Минздрава республики.

"Родилась девочка в Шалинской ЦРБ. Состояние мамы и новорождённой удовлетворительное. Девочку назвали Миск", – привело сегодня его слова ИА "Чечня Today".

Женщина, родившая ребенка, прибыла в Чечню 1 декабря, сказано в сообщении.

Напомним, ранее глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами из Палестины заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует.

Своим выступлением на русском языке перед беженцами Дудаев дал сигнал федеральным властям, что в Чечне не успевают решать проблемы уже приехавших беженцев из Палестины, и пока не следует направлять в республику новые группы. При этом его упреки в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и правозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что в городах трех республик СКФО с 26 по 29 октября прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. С обеих сторон погибли тысячи человек.

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