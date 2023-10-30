Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было

30 октября 2023, 16:43

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В трех регионах Северного Кавказа с 26 по 29 октября 2023 года прошли массовые антисемитские акции. В Карачаево-Черкессии протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, в Дагестане - напали на аэропорт Махачкалы, в Кабардино-Балкарии был сожжен культурный центр, в соцсетях опубликованы персональные данные раввинов и адреса синагог регионов. “Кавказский узел” собрал краткую информацию о наиболее массовых антисемитских акциях.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

После обострения палестино-израильского конфликта мусульмане Северного Кавказа неоднократно демонстрировали свою поддержку палестинцев. Кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Публикация имен раввинов и адресов синагог

26 октября анонимные Telegram-каналы опубликовали адреса синагог и имена раввинов в Ставрополе, Краснодаре, Сочи, Нальчике и Дербенте, сопроводив их антисемитскими заявлениями.

Прямых призывов к насилию в публикации нет, но упомянуты "израильские террористы", находящиеся на Кавказе, которые, как утверждается, "закрывают наши мечети и ставят свои синагоги".

Поджог еврейского культурного центра в Нальчике

29 октября в Нальчике произошел пожар в строящемся еврейском культурном центре, на здание также была нанесена антисемитская надпись, следует из видео и фото, опубликованных в анонимных Telegram-каналах. Адрес этого здания был упомянут в списке опубликованных 26 октбяря.

По сообщению правоохранительных органов Кабардино-Балкарии, пожар на территории, где идет строительство еврейского культурного центра, произошел в результате поджога .

Митинг у гостиницы в Хасавюрте

28 октября Сотни людей собрались у отеля в Хасавюрте после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля. Силовики позволили участникам протестов убедиться, что среди постояльцев гостиницы лишь туристы из разных регионов России, после чего протестующие разошлись.

Митинг в Черкесске

28 октября в Черкесске перед домом правительства прошел митинг в поддержку Палестины.

Собравшиеся требовали от местных властей не пускать приезжих и беженцев из Израиля на территорию Карачаево-Черкесии и выселить уже проживающих в ней .

Нападение на аэропорт в Махачкале

29 октября анонимный дагестанский Telegram-канал призвал выйти к аэропорту “Уйташ” к прибытию рейса из Тель-Авива. Также админ канала призвал выслеживать машины до их пунктов назначения, чтобы идентифицировать прилетевших.

Рейс из Тель-Авива компании Red Wings, по данным онлайн-табло аэропорта Махачкалы, прибыл в 19.18 мск.

Сотни людей, собравшихся у аэропорта, скандировали антисемитские лозунги, заявляя, что не позволят евреям попасть в республику. Некоторые из них держали в руках плакаты аналогичного содержания. Собравшиеся досматривали автомобили, включая даже автомобили силовиков , пытаясь найти прибывших из Израиля.

Около 20.00 протестующие беспрепятственно вошли в здание терминала аэропорта.

К 20.30 толпа протестующих прорвалась в административное здание, десмятки выбежали на полосу к стоящему самолету. В этот момент внутри самолета находились 50 человек, в том числе 4 гражданина Израиля. В 20:40 к аэропорту выдвинулась колонна подкрепления полицейских. В это время часть протестующих проникла в VIP зал аэропорта.

Росавиация временно закрыла до 6 ноября аэропорт для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет.

В 21.40 мск. канал RusNews сообщил, что силовикам удалось вытеснить толпу со взлетно-посадочной полосы аэропорта.

В самом аэропорту начались задержания выбежавших на взлетно-посадочную полосу людей. Telegram-канал "Осторожно, новости" в 22.51 мск сообщал, что полиция начала задержания в аэропорту. Публикация сопровождается видео, на нем видно большое число силовиков, экипированных в защитную амуницию со щитами и дубинками. Они оттеснили толпу за заграждение, откуда звучат крики.

В 22.20 мск. Росавиация сообщила, что аэропорт был освобожден.

Однако несмотря на заявления Росавиации об "освобождении" аэродрома, Telegram-каналы сообщали о том, что протестующие в аэропорту забрасывают силовиков камнями и бутылками, была слышна стрельба . Полиция разгоняла протестующих, которые по-прежнему находились на аэродроме, говорится в сообщении . По взлетной полосе аэропорта продолжает ходить толпа, сообщил в 23.51 мск Telegram-канал "Осторожно, новости".

30 октября Минздрав Дагестана сообщил в своем Telegram-канале, что в результате инцидента в аэропорту Дагестана в республиканские стационары на лечение поступили 10 человек.

Представители общественности Дагестана обратились к участникам акции в аэропорту Махачкалы и заявили, что своими действиями они портят имидж республики, но не помогают жителям Сектора Газа. С обращением к участникам акции в аэропорту Махачкалы обратились депутат Госдумы России Сайгидпаша Умаханов, муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди, член общественной палаты республики Шамиль Хадулаев, блогеры. Они призвали протестующих не вступать в стычки с силовиками и покинуть аэропорт.

К 03.00 мск большая часть участников нападения на аэропорт в Махачкале покинула взлетно-посадочную полосу и здание. На территории оставались небольшие группы участников инцидента, их выводят силовики. Очевидцы утверждали, что магазины, которые находились в терминале международных прилетов, сильно пострадали - разгромлены склады и разграблены магазины.

Общее число участников акции в аэропорту составляло около двух тысяч человек .

На фоне стабилизации ситуации в аэропорту Махачкалы "Уйташ" сроки его закрытия сокращены до 31 октября, сообщила Росавиация.

Силовики установили личности более 150 наиболее активных участников беспорядков на территории аэропорта Махачкалы. 60 из них задержаны, сообщило 30 октября ГУ МВД по СКФО.

Реакция Израиля и РЕК

Власти Израиля следят за развитием событий в Дагестане, где проходила акция протеста в аэропорту Махачкалы, и рассчитывают на то, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям защиту, заявили внешнеполитическое ведомство Израиля и канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. "Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", - говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Российский еврейский конгресс (РЕК) прокомментировал события в махачкалинском аэропорту и другие "антисемитские выступления" в регионах Северного Кавказа. В заявлении от 29 октября, говорится, что события в аэропорту Махачкалы, равно как и "антисемитские выступления" в Хасавюрте, Черкесске и поджог строящегося еврейского культурного центра в Нальчике нетипичны и для Северного Кавказа в частности, и для России в целом. При этом в заявлении отмечается, что произошедшее "беспрецедентно по масштабам".

При этом в конгрессе заявили, что такие события "безусловно, опасны", так как угрожают и межрелигиозному, и межнациональному согласию в стране и могут вызвать "неконтролируемые трагические последствия".

Также в РЕК выразили слова уверенности в том, что "антисемитизм противоречит духу и традициям народов Северного Кавказа, ему нет и не может быть места в многонациональной России".

Глава Дагестана назвал координаторов акций

Около полуночи 29 октября, спустя несколько часов после начала беспорядков, глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал происходящее в махачкалинском аэропорту. В своем Telegram-канале он назвал действия протестующих "грубым нарушением закона". Меликов заявил, что участники беспорядков "воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность родины", уточнив, что имеет в виду рейд боевиков под руководством Басаева и Хаттаба на территорию Дагестана в 1999 году, а также спецоперацию на Украине .

При этом глава Дагестана отметил, что "все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся за мир в Палестине". То же, что происходит в аэропорту, по его словам, "должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов". "И это обязательно будет сделано", - резюмировал Меликов.

30 октября Сергей Меликов сообщил, что за беспорядками в аэропорту Махачкалы стоят люди, которые выступают против социально-экономических преобразований в Дагестане. По его мнению, беспорядки координировались с территории Украины .

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