Участники акции в Черкесске потребовали запретить въезд в республику беженцам из Израиля

28 октября 2023, 21:32

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Не пускать беженцев из Израиля на территорию Карачаево-Черкесии и организовать сбор помощи для Палестины потребовали участники акции в Черкесске. Также они попросили власти согласовать митинг по этому поводу.

Как писал "Кавказский узел", обострение палестино-израильского конфликта вызвало отклик у мусульман на Северном Кавказе. Так, в Чечне официальное духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. 19 октября муфтият Дагестана призвал имамов мечетей на пятничном намазе помолиться за прекращение войны. 27 октября массовые молитвы за палестинцев прошли в мечетях Карачаево-Черкесии.

Кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Митинг в поддержку Палестины прошел сегодня в Черкесске перед домом правительства, сообщило издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале "Журнал "Новый дош", участники акции на повышенных тонах говорили с чиновником. Среди собравшихся было большое количество женщин. "Вы сможете нам помочь?" - спрашивает у чиновника одна из женщин. "Смотрите, есть закон...", - начинает отвечать он. "Нет, сможете?" - настаивает она. "Никто не поможет", - говорит голос из толпы. "Сможете помочь? Выселить сможете?" - вновь спрашивает женщина. "Законными путями...", - начинает говорить чиновник. "Как мы их законными путями выселим? Палестину законными путями убивают? Они кидают камнями, а эти ракетами, это нормально?" - возмутилась одна из участниц беседы.

Речь в беседе шла о том, чтобы не пускать на территорию региона приезжих из Израиля и выселить уже проживающих в ней, сообщил сегодня Telegram-канал Baza.

На другом видео, опубликованном сегодня в Telegram-канале "ЧП Грозный", женщина, которая находится за кадром, зачитывает требования участников акции. "От народа Карачаево-Черкесии прошу ограничить въезд на нашу территорию беженцев из Израиля", - говорит она, читая написанный на листке бумаги от руки текст. "Почему ограничить, нельзя написать запретить?" - перебивает ее другая женщина. "Ограничить - это и есть запрет"? - отвечает женщина, которая читает текст. "А также прошу вас не строить здание для приема беженцев-евреев. Просим организовать сбор помощи на территорию Палестины. А также просим одобрить нам, пятиста, а то и более собравшимся 27.10.23, санкционированный митинг. Мы, пятьсот человек, просим в течение двух дней ответить на наше обращение официально. В крайнем случае мы будем вынуждены повторно несанкционированно собраться на митинг 31.10", - прочла заявление она. "Сегодня 28-е", - поправляет ее голос за кадром.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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