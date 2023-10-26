Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе

26 октября 2023, 01:44

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Мусульмане Северного Кавказа отреагировали на эскалацию палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года акциями в поддержку Палестины, массовыми молитвами и сбором денег на нужды пострадавших. Кто и как выразил поддержку Палестине на Северном Кавказе, рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Ученые, активисты и журналисты из Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, опрошенные "Кавказским узлом", указали, что в основном мусульмане республик Северного Кавказа сочувствуют Палестине, но поддержка эта не безоговорочна. Люди сочувствуют жителям Палестины, но действия "Хамас" никем открыто не поддерживаются, пояснили они.

Муфтии Северного Кавказа призвали остановить "геноцид жителей Палестины"

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) распространил 18 октября заявление в поддержку Палестины, назвав "геноцидом" и "попыткой тотального уничтожения жителей" действия Израиля в секторе Газа.

“Мы, муфтии Северного Кавказа, призываем ООН остановить геноцид жителей Палестины и принять все необходимые меры по реализации соответствующей резолюции ООН о "Мирном урегулировании вопроса о Палестине" и завершения процесса создания палестинского государства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Организация отмечает, что ожидает от ООН "должной реакции", а если таковой не последует, "мусульмане всего мира будут вынуждены вмешаться в этот процесс". Такое вмешательство, подчеркивают они, будет носить "жесткий характер".

В заявлении муфтиев Северного Кавказа также содержится политическая оценка причин эскалации конфликта. Ответственность за ситуацию они возлагают на "США и ряд так называемых западных стран", называя лидеров этих государств "соучастниками террористических актов против гражданского населения". Залогом решения проблемы они при этом называют следование "принципиальной позиции", обозначенной Владимиром Путиным, подчеркивая свою "полную солидарность" с президентом.

11 октября президент России заявил, что Россия всегда выступала за создание суверенного государства Палестина. "Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана", - заявил Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уклонился от ответа на вопрос, будет ли признан "Хамас" террористической организацией в России. "Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть российские граждане", - сказал он.

Движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран, в том числе в Канаде, Великобритании, Австралии, Израиле, Японией и США. Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение "Хамас" не объявлено террористическим, поскольку здесь никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура.

19 октября Госдума на пленарном заседании приняла обращение к парламентам мира и ООН о палестино-израильском конфликте. Депутаты призвали ООН и мировые парламенты "незамедлительно принять все возможные меры для безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта, предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке", говорится на сайте Госдумы. Депутаты считают безнравственной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США, действия которых в настоящее время препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе.

Коллективные молитвы в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 октября в своем Telegram-канале опубликовал "обращение к мировому сообществу, чтобы оно хоть один раз приняло справедливое решение по поводу ситуации в Палестине".

Он призвал лидеров мусульманских стран создать коалицию и призвать Запад, "чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков". "Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее", - написал глава Чечни.

Кадыров предложил "в случае необходимости" использовать чеченских военных "в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям".

В начале конфликта МИД Израиля сообщал о повреждениях в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа, которые получила мечеть имени Ахмата Кадырова в поселке Абу-Гош около Иерусалима Однако позже стало известно со слов местных жителей, что особых повреждений здание не получило.

17 октября в центральной мечети "Сердце Чечни" тысячи верующих собрались для коллективного тахаджуд-намаза, дополнительной ночной молитвы, совершаемой после сна. В мечетях Чечни прошли коллективные чтения молитв. Поддерживающий власти республики Instagram-паблик* "ЧП Грозный №1", сообщил, что намазы будут проводиться во всех крупных мечетях Чечни".

Муфтий республики Салах Межиев сообщил, что такие коллективные тахаджуд-намазы в поддержку Палестины в мечетях Чечни будут ежедневными. Кадыров призвал "дружно посещать мечети" и молиться также за победу над украинцами.

22 октября чеченский боец Хамзат Чимаев после победы в бое на турнире в Абу-Даби обратился к Рамзану Кадырову с просьбой позволить ему отправиться в Палестину. "Если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину", - заявил он на чеченском языке.

По словам местных жителей, опрошенных "Кавказским узлом", тысячи жителей Чечни приходят в мечети молиться за жителей Палестины и призывают к прекращению израильско-палестинского конфликта.

К молитвам за Палестину привлекаются также дети разных возрастов в школах Чечни, сообщил комментатор "Кавказского узла". "В мечетях республики с прошлой недели каждую ночь проводятся коллективные намазы с вознесением дуа за жителей Палестины. Теперь эта практика распространилась и на образовательные учреждения. Учащиеся школ республики также читают дуа за Палестину", - написал он.

Акции в поддержку Палестины в Дагестане

На центральной площади Махачкалы жители Дагестана попытались 17 октября провести акцию в поддержку Палестины у здания правительства республики. Но акция была разогнана и несколько человек были арестованы, но вскоре отпущены из полиции. Журналисты, опрошенные “Кавказским узлом”, назвали причиной разгона акции в Махачкале ее несанкционированный характер и опасения властей из-за расшатывания ситуации в Дагестане. При этом большинство населения Дагестана в израильско-палестинском конфликте сочувствует палестинскому народу, а еврейская община малочисленна. Так, заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов считает, что жители Дагестана, которые собрались для проведения акции в поддержку Палестины - люди, неравнодушные к ситуации между Израилем и Палестиной.

19 октября в сетях появилось видео с установкой флага Палестины на советском танке в Хасавюрте и флагом, который выставлен из окна автомобиля.

Муфтият Дагестана призвал имамов мечетей "на пятничном богослужении прочитать мольбу (дуа) о прекращении войны и кровопролития на земле Палестины", сообщалось в Тelegram-канале муфтията.

В другом сообщении 19 октября было опубликовано открытое письмо депутатам Госдумы, подписанное муфтием Дагестана Ахмадом-Афанди Абдулаевым. В письме он заявил, что муфтият Дагестана поддерживает обращение депутатов Госдумы к ООН и парламентам стран мира в связи с палестино-израильским конфликтом. "Выражаем свое искреннее уважением, полную поддержку российского политического курса и присоединяемся ко всем резолюциям, принятым в данном обращении", - говорилось в письме.

Большинство дагестанцев демонстрируют поддержку Палестины, полагают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Во дворе центральной мечети Махачкалы благотворительный фонд "Инсан" организовал сбор пожертвований в помощь Палестине. Целью был заявлен сбор 10 миллионов рублей, первые семь миллионов были собраны за пять часов. "Сбор в 10 000 000 рублей вы почти закрыли за считанные часы. Новая сумма - 20 000 000 рублей", - говорилось в сообщении, размещенном в ночь на 20 октября в телеграм-канале фонда. 20 октября фонд отчитался, что 20 миллионов рублей собраны.

20 октября в Хасавюрте у мемориала "Танк Э. Б. Джумагулову", на котором установлен флаг Палестины прошел митинг с участием не менее сотни человек, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Спросите Расула". Однако спустя время акция была разогнана, следует из видео, размещенного в Telegram-канале "Черновик".

В Карабудахкентском районе прошел автопробег в поддержку Палестины.

Дагестанец Ислам Махачев после победы на турнире в Абу-Даби заявил о поддержке жителей Палестины и сектора Газа.

23 октября активист Салим Халитов провел одиночный пикет в центре Махачкалы, рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ Дагестана. Он держал плакат с надписью "Свободу Палестине!". Сотрудники полиции записали личные данные пикетчика и его объяснения. Он отметил, что для него было "огромной честью стоять именно с таким требованием" и проявить свою солидарность с палестинцами. "Я посчитал, что это самое малое, что я мог сделать для тех, кто погибает в Палестине. Я был очень рад выйти с таким плакатом", - отметил Халитов.

Участие Ингушетии

В Назрани 19 октября мужчина развернул палестинский флаг, демонстрируя, что ингушский народ поддерживает жителей Палестины. Видео, на котором мужчина в черных очках несколько секунд стоит с палестинским флагом в центре Назрани, опубликовал nstagram*-паблик News_ingushetii. флаг.

25 октября анонимный телеграм-канал News_Ingushetii Official сообщил об акции учеников школы в Назрани в поддержку "своих братьев и сестер в Палестине". Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором видны около полутора десятков детей школьного возраста. Некоторые из них держат флаги Ингушетии, а двое – развернутый плакат с надписью на английском языке "Мы с тобой, Палестина".

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