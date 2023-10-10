Жители Абу-Гош опровергли сообщения о повреждении мечети имени Ахмата Кадырова

10 октября 2023, 11:03

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Вечерняя молитва в мечети имени Ахмата Кадырова, расположенной в поселке Абу-Гош около Иерусалима, прошла как обычно. В результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа особых повреждений здание не получило, рассказали местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", 9 октября СМИ сообщили, что мечеть имени Ахмата Кадырова в поселке Абу-Гош около Иерусалима получила повреждения при обстреле из сектора Газа. В мечеть, которую власти Чечни построили близ Иерусалима, попали снаряды, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

В результате обстрела палестинцами территории Израиля мечеть имени Ахмата Кадырова в селении Абу-Гош повреждений не получила, рассказал местный житель.

"Мечеть в целости и сохранности. Попадания не было. Вечерняя молитва прошла как обычно, люди пришли молиться. Ракета упала, но не здесь, а рядом", – привел его слова 9 октября ТАСС..

В результате ракетного обстрела было повреждено одно из расположенных рядом зданий, пояснил другой местный житель. "Там разбиты окна, повреждены кондиционеры", – уточнил он.

Ранения получили как минимум три человека, погибших нет, добавил житель Абу-Гош.

Напомним, утром 7 октября движение "Хамас" атаковало территорию Израиля. Боевики "Хамаса" ворвались в ряд населенных пунктов. В результате столкновений и обстрелов, по данным издания Times of Israe на вечер 9 октября, 900 граждан Израиля убиты, 2,6 тыс. человек ранено.

В секторе Газа в результате израильских атак погибли 687 человек, пострадали более 3,7 тыс., со ссылкой на Минздрав Палестины пишет "Коммерсант".

Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 октября в своем телеграм-канале он опубликовал "обращение к мировому сообществу с призывом, "принять справедливое решение по ситуации в Палестине". Также он призвал лидеров мусульманских стран создать коалицию и призвать Запад, не бомбить мирных жителей под предлогом уничтожения боевиков.

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