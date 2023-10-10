Кадыров предложил отправить чеченских миротворцев в Палестину

10 октября 2023, 04:42

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Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в поддержку Палестины и выразил готовность отправить чеченских военных в качестве миротворцев в зону израильско-палестинского конфликта.

Боевые действия между Израилем и движением "Хамас" началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики "Хамаса" ворвались в ряд населенных пунктов. В результате столкновений и обстрелов среди палестинцев почти 600 погибли, почти 3 тысячи ранены, около 800 израильтян погибли, более 2 тысяч ранены. Без вести пропали четыре россиянина, сообщило 9 октября ТАСС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 октября прокомментировал ситуацию в зоне израильско-палестинского конфликта. В своем телеграм-канале он опубликовал "обращение к мировому сообществ, чтобы оно хоть один раз приняло справедливое решение по поводу ситуации в Палестине".

Он призвал "лидеров мусульманских стран" создать коалицию и призвать Запад, "чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков". "Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее", - написал глава Чечни.

Он поделился впечатлениями от поездки в Израиль. "Наша мирная делегация на себе испытала попытки неприкрытой провокации", - заявил он. Кадыров предложил "в случае необходимости" использовать чеченских военных "в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям".

На видео глава Чечни также рассказал, что в мечеть, которую власти Чечни построили близ Иерусалима, попали снаряды. "Мечеть повреждена", - отметил он, призвав обе стороны, чтобы мечеть не трогали.

Мечеть имени Ахмата Кадырова в поселке Абу-Гош около Иерусалима получила повреждения при обстреле из сектора Газа. Об этом сообщил МИД Израиля в своем телеграм-канале, прикрепив к публикации фотографию мечети с признаками повреждений и в клубах дыма.

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