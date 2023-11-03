Власти Кабардино-Балкарии отчитались о 20 тоннах помощи для палестинцев

03 ноября 2023, 19:09

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Кабардино-Балкария направит лекарства, продукты и предметы первой необходимости жителям Сектора Газа. В сборе и доставке помощи задействованы муфтият и министерство по делам чрезвычайных ситуаций, отчиталось правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский фонд "Инсан" 19 октября объявил о сборе средств для палестинцев, при этом первые семь миллионов были собраны за пять часов. На следующий день фонд отчитался, что собраны 20 миллионов рублей. Глава Дагестана сообщил сегодня, что для палестинцев собрано 90 миллионов рублей, однако есть сложности с доставкой помощи.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Партию лекарств, продуктов и одежды направит Кабардино-Балкарская республика в помощь жителям сектора Газа, сообщило сегодня правительство Кабардино-Балкарии.

"По поручению главы региона Казбека Кокова Кабардино-Балкарии направит 20 тонн гуманитарного груза от республики для жителей сектора Газа. Речь идет о предметах первой необходимости, одежде, продуктах питания, лекарственных препаратах, гемостатических средствах, перевязочных материалах", - говорится в сообщении. "Объем груза обусловлен особенностями логистики", - пояснили власти.

Подготовка и доставка партии гуманитарной помощи ведется во взаимодействии с МЧС России и Духовным управлением мусульман Кабардино-Балкарии, уточнили в пресс-службе.

"Кавказский узел" также писал, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. Ко 3 ноября в суд поступили 56 протоколов на участников беспорядков по статье о нарушении порядка проведения акций, по 49 делам уже вынесены решения о наказании.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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