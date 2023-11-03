Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Фото https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/

03 ноября 2023, 16:10

Следствие заявило о более 20 подозреваемых по делу о беспорядках в аэропорту

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В рамках расследования уголовного дела установлены личности более 20 активных участников беспорядков в махачкалинском аэропорту, которому нанесен ущерб "в сотни миллионов рублей", сообщил сегодня Следком России.

Как писал "Кавказский узел", главный муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал проявить снисхождение к участникам массовых беспорядков. С аналогичным призывом выступил и бывший глава отдела примирения муфтията Дагестана Магомед-Расул Саадуев, об увольнении которого из-за заявлений по палестинскому вопросу сообщил 1 ноября муфтият, и имамы дагестанских мечетей и представители сельских общин. Глава Дагестана Сергей Меликов 30 октября пообещал участникам протестной акции неотвратимое наказание, однако после просьбы спортсменов Хабиба Нурмагомедова и Махмуда Магомедова пообещал, что наказаны будут те, кто "громил витрины, вытащил сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку", а не люди, которые просто стояли "с флагом Палестины". Кремль после этого заявления поддержал позицию Меликова по поводу наказаний участников беспорядков.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. Ко 2 ноября в суд поступили 37 протоколов на участников беспорядков по статье о нарушении порядка проведения акций, по 14 делам уже были вынесены решения о наказании.

Следственный комитет установил личности более 20 подозреваемых, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Дагестане, сообщила сегодня пресс-служба Следкома России

"К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых - активных участников массовых беспорядков. По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни  миллионов рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Следствие подчеркнуло, что наказание по уголовной статье об участии в массовых беспорядках, которое сопровождались насилием и погромами (часть 2 статьи 212 УК РФ) предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы, а за организацию таких беспорядков (часть 1 статьи 212 УК РФ) предусмотренный законом срок лишения свободы составляет до 15 лет.

Следствие также отчиталось, что в рамках расследования уголовного дела "допрошены десятки лиц, присутствовавших на территории аэропорта Уйташ во время массовых беспорядков". "Анализируются данные с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и очевидцев, потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов", - указано в сообщении. 

Следствие не сообщило о том, какая мера пресечения избрана подозреваемым в участии в беспорядках.

"Кавказский узел" также писал, что гендиректор аэропорта Махачкалы 30 октября сообщил, что в результате массовых беспорядков аэропорту нанесен ущерб в несколько миллионов рублей, точная сумма выясняется. При этом уже на следующий день депутат Госдумы Хизри Абакаров заявил, что предварительная сумма ущерба аэропорту Махачкалы составила 285 миллионов рублей и предложил взыскать ее с участников беспорядков, а также внести их в черный список аэропорта.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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Примечание:

"Более 90 миллионов собрано в Дагестане для палестинцев", "Захарова объявила "антироссийском шагом" рекомендацию Израиля о поездках на Северный Кавказ", "Начальник отдела мэрии Избербаша уволен за участие в беспорядках в аэропорту".

Автор: "Кавказский узел"

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