02 ноября 2023, 17:58

Административные дела на участников беспорядков в Махачкале поступили в суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Карабудахкентский районный суд поступило 37 протоколов на участников беспорядков в аэропорту Махачкалы по статье о нарушении порядка проведения акций, по 14 делам уже вынесены решения о наказании.

Как писал "Кавказский узел", дагестанские спортсмены Хабиб Нурмагомедов и Махмуд Магомедов призвали проявить снисхождение к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших 29 октября из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Меликов, который 30 октября обвинил участников беспорядков в попытке расколоть российское общество и пообещал неотвратимое наказание, отреагировал на призывы спортсменов, заявив, что не все участники беспорядков будут наказаны. Кремль поддержал его позицию.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, 15 человек арестованы.

На протоколы, которые поступили в Карабудахкентский районный суд по административной статье  о нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий с созданием помех работе транспортной инфраструктуры (часть 6.1 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях) обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из информации на сайте суда, всего в суд по этой статье по данным на 17.36 мск поступили 37 административных протоколы. По 14 из них уже  "вынесено решение о назначении административного наказания", указано на сайте суда. Наказание по ней – штраф от 10 до 20 тысяч рублей, до 120 часов обязательных работ или до 15 суток ареста. 

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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** внесено в реестр иноагентов

Примечание:

"Задержаны подозреваемые в призывах к беспорядкам в аэропорту Магаса", "Telegram заблокировал канал "Утро Дагестан" за призывы к насилию", "Red Wings отказалась возобновить рейсы между Махачкалой и Тель-Авивом".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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