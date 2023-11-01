01 ноября 2023, 09:45

Число арестованных участников беспорядков в Махачкале выросло до 15

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Суд приговорил к административным арестам 15 человек, признав их участниками массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Еще двое обвиняемых приговорены к обязательным работам.

Как писал "Кавказский узел", к 31 октября семь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы были приговорены к административным арестам на сроки от трех до 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, отчиталась полиция.

Число арестованных за беспорядки в махачкалинском аэропорту выросло до 15, еще двоим назначено по 60 часов обязательных работ, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Карабудахкентский районный суд Республики Дагестан рассмотрел 10 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры), в отношении 10 местных жителей, участвовавших в противоправных действиях на территории аэропорта Уйташ. Постановлениями суда все они признаны виновными в совершении административного правонарушения. В отношении восьмерых назначено наказание в виде административного ареста сроком на 8 суток, двоим с учетом состояния здоровья назначено по 60 часов обязательных работ", - приводит сегодня ее слова ТАСС.

Напомним, с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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Примечание:

"Задержаны подозреваемые в призывах к беспорядкам в аэропорту Магаса", "Telegram заблокировал канал "Утро Дагестан" за призывы к насилию", "Red Wings отказалась возобновить рейсы между Махачкалой и Тель-Авивом".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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