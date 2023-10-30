Число задержанных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 83

30 октября 2023, 23:00

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Задержаны 83 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы, проведено более 50 обысков, сообщило сегодня управление МВД России по СКФО.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Сегодня в больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков и задержали 60 человек. Уголовное дело о массовых беспорядков передано московским следователям, а у участников антиизральской акции проводятся обыски, сообщило сегодня следствие.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

Задержаны 83 человека, принимавших участие в противоправной деятельности, сообщила сегодня со ссылкой на Главное управление МВД по СКФО полиция Дагестана в своем Telegram-канале.

"Полицейскими проведено более 50 обысковых мероприятий, изъяты оргтехника и телефоны, являющиеся доказательственной базой причастности данных лиц к организации и участию в массовых беспорядках", - указано в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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