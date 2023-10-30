Дело о беспорядках в Махачкале передано московским следователям

30 октября 2023, 14:00

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Председатель СКР распорядился передать московским следователям уголовное дело о массовых беспорядках в Махачкале. У участников антиизральской акции проводятся обыски, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", силовики установили личности более 150 участников беспорядков и задержали 60 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов пригрозил участникам акции серьезными последствиями. Беспорядки курировались из-за рубежа, в том числе через «проукраинские телеграм-каналы», заявил он.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Сегодня в больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту, сообщил сегодня СКР.

"По итогам совещания глава ведомства принял решение передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета для полного, объективного и тщательного расследования", - говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале комитета.

В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. "По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски. С участием следователей-криминалистов проведен осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения имущества, изъяты записи с камер видеонаблюдения", - отмечается в сообщении.

Дело расследуется по частям 1 и 2 статьи 212 УК РФ, сообщил Следком. Часть 1 статьи 212 УК РФ (организация массовых беспорядков) предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, часть 2 этой статьи (участие в массовых беспорядках) – от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. В Черкесске и Хасавюрте 28 октября прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля.

При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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