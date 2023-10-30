Меликов заявил о попытках дестабилизировать ситуацию в Дагестане

30 октября 2023, 09:50

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За беспорядками в аэропорту Махачкалы стоят люди, которые выступают против социально-экономических преобразований в Дагестане, поскольку они лишают их незаконного заработка, а сами беспорядки курировались из-за рубежа, в том числе через «проукраинские Telegram-каналы», заявил глава республики Сергей Меликов.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что силовики установили личности более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. При этом глава Дагестана Сергей Меликов пригрозил участникам акции серьезными последствиями.

За беспорядками в аэропорту Махачкалы стоят люди, которые выступают против социально-экономических преобразований в Дагестане, считает глава республики Сергей Меликов.

"К сожалению, приходится констатировать, что поддержку участникам беспорядков оказывали, наверно, в том числе и те, кому социально-экономические преобразования в Дагестане не выгодны… потому что они лишают их того незаконного заработка, на которых они создавали условия именно для себя на протяжении многих лет", – привело сегодня РИА "Новости" его слова.

По его мнению, беспорядки координировались с территории Украины. Глава Дагестана отметил, что в распоряжении силовиков есть видео и фотографии, сделанные во время беспорядков. "Прощения не будет никому. Многие факты зарегистрированы, производилась видео- и фотофиксация, поэтому от ответственности не должен уйти никто", – сказал Меликов.

Напомним, вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. По данным властей, в результате беспорядков в махачкалинском аэропорту пострадали более 20 человек. Аэропорт закрыт до 31 октября.

"Кавказский узел" также писал, что мусульмане регионов СКФО после обострения палестино-израильского конфликта неоднократно выступали в поддержку палестинцев. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии также отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, говорится в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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