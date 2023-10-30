Росавиация сократила сроки закрытия аэропорта Махачкалы

30 октября 2023, 08:04

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Аэропорт Махачкалы возобновит работу 31 октября, сообщила сегодня Росавиация. Ранее ведомство заявило, что аэропорт закрыт до 6 ноября.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 29 октября аэропорт Махачкалы был закрыт из-за беспорядков, участники которых выступили против приема борта из Израиля. В акции приняли участие сотни людей, пострадали более 20 человек. Протестующие врывались в помещения аэропорта, проникли на взлетно-посадочную полосу. Между протестующими и силовиками произошли стычки. Российский еврейский конгресс назвал антисемитские выступления в республиках СКФО нетипичными.

На фоне стабилизации ситуации в аэропорту Махачкалы "Уйташ" сроки его закрытия сокращены до 31 октября, сообщила Росавиация.

"Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 (по московскому времени) 31 октября", – уточнило ведомство сегодня в своем телеграм-канале.

Аэропорт возобновит работу после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории, отметила Росавиация.

В другой публикации в своем телеграм-канале ведомство ранее заявило, что аэропорт Махачкалы закрыт до 6 ноября.

В связи с закрытием аэропорта изменен маршрут нескольких рейсов, в том числе рейс авиакомпании Red Wings (WZ 1918) Нижневартовск-Махачкала был направлен из Махачкалы в Минеральные Воды, авиакомпании "Победа" Москва-Махачкала направлен во Владикавказ. До нормализации ситуации в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов, в том числе в Москву и Сургут, отметила Росавиация.

Напомним, ранее источники сообщили, что во время беспорядков в аэропорту Махачкалы были разгромлены склады и разграблены магазины, специалисты оценивают ущерб.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, говорится в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

"Кавказский узел" также писал, что между Израилем и движением "Хамас" боевые действия начались 7 октября. Террористы проникли на территорию Израиля, захватив сотни заложников. Армия обороны начала против "Хамас" операцию "Железные мечи", Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура.

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