Муфтии Северного Кавказа высказались против антисемитских акций

29 октября 2023, 23:59

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Координационный центр мусульман Северного Кавказа, комментируя акцию в Черкесске с призывами не пускать в республику беженцев из Израиля, назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Как писал "Кавказский узел", мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. Муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил сегодня с обращением по поводу ситуации в Палестине и реакции на нее на Северном Кавказе.

Авторы обращения указали на недопустимость разжигания межнациональной розни в связи с палестино-израильским конфликтом. "В последние дни мы сталкиваемся с провокациями деструктивных сил, которые сугубо в личных корыстных интересах, в целях разжигания межконфессиональной розни на Северном Кавказе пытаются призвать мусульман выйти на улицы против всех евреев, в том числе столетиями мирно живущих на нашей территории, евреев - граждан Российской Федерации", - говорится в обращении.

Попытки интерпретировать отдельные заявления и малочисленные акции как мнение народа недопустимы, отметили авторы обращения. "В частности, перед домом правительства в Черкесске собралась небольшая группа людей, которые обратились к властям Карачаево-Черкесской Республики с требованием не пускать на территорию региона приезжих из Израиля и выселить всех евреев из Карачаево-Черкесии. Мы категорически не поддерживаем такие заявления. Это противоречит духу исламской религии и традициям народов Северного Кавказа. Антисемитизму нет места в многонациональном Северном Кавказе", - указано в обращении.

В заявлении подчеркивается, что муфтии Северного Кавказа, "неоднократно выступали в поддержку народа Палестины" и продолжат его поддержку. Они призвали мусульман "молиться за народ Палестины" и "призывать всех к миру и согласию".

При этом 18 октября Координационный центр мусульман Северного Кавказа обвинил Израиль в "государственном терроризме и геноциде" при соучастии США и западных стран, потребовав от ООН вмешательства в ситуацию для защиты жителей Палестины.

Анонимные телеграм-каналы опубликовали 26 октября адреса синагог и имена раввинов в Ставрополе, Краснодаре, Сочи, Нальчике и Дербенте, сопроводив их антисемитскими заявлениями. При этом прямых угроз в постах с указанием адресов нет.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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