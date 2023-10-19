Муфтии Северного Кавказа потребовали от ООН защитить жителей Палестины

19 октября 2023, 01:39

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Координационный центр мусульман Северного Кавказа обвинил Израиль в "государственном терроризме и геноциде" при соучастии США и западных стран, потребовав от ООН вмешательства в ситуацию для защиты жителей Палестины.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа обвинил Израиль в "государственном терроризме и геноциде" при соучастии США и западных стран, потребовав от ООН жесткого вмешательства в ситуацию для защиты жителей Палестины.

Как писал "Кавказский узел", обострение палестино-израильского конфликта вызвало отклик у мусульман на Северном Кавказе. Так, в Чечне официальное духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) распространил заявление в поддержку Палестины, назвав "геноцидом" и "попыткой тотального уничтожения жителей" действия Израиля в секторе Газы. В нем утверждается, что бомбардировкам подвергаются больницы и школы на фоне блокады с остановкой подачи электричества и питьевой воды.

"Каждую минуту продолжают погибать дети, женщины и старики. Все эти действия Израиля представляют собой государственный терроризм и геноцид. Мы, муфтии Северного Кавказа, призываем ООН остановить геноцид жителей Палестины и принять все необходимые меры по реализации соответствующей резолюции ООН о «Мирном урегулировании вопроса о Палестине» и завершения процесса создания палестинского государства", - говорится в заявлении, опубликованном 18 октября на сайте организации.

Организация отмечает, что ожидает от ООН "должной реакции", а если таковой не последует, "мусульмане всего мира будут вынуждены вмешаться в этот процесс". Такое вмешательство, подчеркивают они, будет носить "жесткий характер".

Далее в заявлении муфтиев Северного Кавказа содержится политическая оценка причин эскалации конфликта. Ответственность за ситуацию они возлагают на "США и ряд так называемых западных стран", называя лидеров этих государств "соучастниками террористических актов против гражданского населения". Залогом решения проблемы они при этом называют следование "принципиальной позиции", обозначенной Владимиром Путиным, подчеркивая свою "полную солидарность" с последним.

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