Дагестанские журналисты усомнились в возможности проведения акций в поддержку Палестины

18 октября 2023, 21:45

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Причина разгона акции в Махачкале в поддержку Палестины кроется в ее несанкционированном характере и опасениях властей из-за расшатывания ситуации в Дагестане. При этом большинство населения Дагестана в израильско-палестинском конфликте сочувствуют палестинскому народу, а еврейская община малочисленна, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября анонимные телеграм-каналы сообщили, что силовики пресекли акцию в поддержку Палестины, которую жители Дагестана попытались провести на центральной площади Махачкалы у здания правительства республики. К вечеру того же дня стало известно, что силовики освободили задержанных участников акции в поддержку Палестины.

Информация о "задержании 16 человек на центральной площади Махачкалы за попытку проведения акции в поддержку Палестины" не соответствует действительности, сообщила сегодня в своем telegram-канале глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. "Ни один человек не был задержан. Единственным нарушением, допущенным во время мероприятия, был сам факт несанкционированного митинга. Мужчины, собравшиеся на площади имели лишь добрые намерения - поддержать единоверцев из Палестины, они были спокойны и отнеслись к разъяснению полицейских с пониманием. Для выяснения обстоятельств горожан доставили в отдел, где, в ходе обсуждения выяснилось, что организаторы митинга ввели их в заблуждение: они заверили активистов в том, что мероприятие согласовано с властями региона, и митинг санкционирован. Но сами при этом на него не явились. Мужчины смогли фактами подтвердить полицейским то, что они были введены в заблуждение и уверили, что в противном случае не вышли бы на митинг в нарушение закона. Лица, организовавшие данный провокационный выпад, на который сами не явились, устанавливаются правоохранителями", - говорится в сообщении.

Жители Дагестана, которые собрались для проведения акции в поддержку Палестины - люди, неравнодушные к ситуации, которая происходит между Израилем и Палестиной, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"Не могу сказать, являются они религиозными или светскими, но могу полагать, что это были неравнодушные к ситуации люди, которые доверяют определенному провокативному сегменту телеграм-каналов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если бы власти Дагестана объявили митинг в поддержку Палестины, то эта акция собрала бы значительное количество участников, отметил журналист. "Это явно было бы не 5-10 тысяч, а значительно больше", - отметил он.

Власти республики не допускают проведения любых акций, тем более акций в поддержку Палестины, так как опасаются провокации и иных непредвиденных ситуаций, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "Власти стараются, чтобы эти настроения не выходили на улицы из опасений каких-то провокации, потому что эмоции (у дагестанского общества) переливаются через край", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, среди участников сорванной акции в поддержку Палестины могли быть и суфии, и салафиты, и даже атеисты. При этом подобные акции не направлены в пользу определенных палестинских политических сил. Симпатии дагестанцев на стороне простого палестинского народа, отметил Фатуллаев. "Здесь главное - политический вопрос - та несправедливость, которая имеет место в в отношении палестинцев на Ближнем Востоке со стороны властей Израиля, США и коллективного Запада. Люди выражают свой протест против их политики в этом регионе. Создание государства Палестина поддерживает абсолютное большинство населения ( Дагестана)",- отметил Фатуллаев.

По мнению журналиста Идриса Юсупова, попытку провести акцию в поддержку Палестины предприняли жители Махачкалы, соблюдающие мусульманские каноны. Несмотря на небольшое количество тех, кто вышел на площадь, жителей Дагестана, поддерживающих их, значительно больше, считает журналист. При этом Юсупов отметил, что, судя по фотографиям, никаких плакатов и транспарантов не было.

Полиция не дала провести данную акцию, так как она была несанкционированной, уверен журналист. "Хотя я никакой угрозы со стороны этой акции не видел, потому что тема не связана с местными властями, с российскими властями. Тема международная. Во всем мире во всех городах проводятся такие акции", - заявил Юсупов корреспонденту "Кавказского узла".

В любом старом крупном городе Дагестана имеются синагоги. При этом их деятельность нельзя назвать "ярко заметной", считает Магомедов. "Они функционируют. У них есть свои прихожане. Они проводят свои религиозные праздники", - отметил он. Представители иудейской общины также присутствуют и на практически всех празднествах и мероприятиях на уровне руководства республики. "Они присутствуют на мероприятиях наравне с муфтиятом и представителями православной церкви",- подчеркнул журналист.

По его мнению, проведение в Дагестане акции в поддержку Израиля стало бы провокацией, так как привело бы к ненужным межрелигиозным обострениям.

Магомедов отметил, что активный отъезд евреев в Израиль пришелся на 90-е годы. Сейчас такого оттока нет и уменьшения еврейских общин Дагестана из-за отъезда в Израиль не наблюдается. "Даже если не было такого оттока в 90-е, сложно себе представить, чтобы еврейская община провела бы какую то акцию, направленную на поддержку Израиля, потому что даже тогда их было в процентном соотношении мало", - отметил Магомедов.

Численность еврейской общины в Дагестане значительно снизилась из за массового отъезда в Израиль. "Это был процесс, который касался всех иудеев и евреев ( в мире) здесь Дагестан не выделяется из общей канвы. Какая-то небольшая часть из них вернулась. Чувствуют наши дагестанские евреи себя в Израиле не самым лучшим образом, потому что там есть свое расслоение", - отметил Фатуллаев.

По данным переписи 2020 года в Дагестане проживали 863 еврея и 60 горских евреев, следует из информации на сайте Дагстата.

Акции в поддержку Израиля не нашли бы отклика не только среди большинства мусульманского населения республики, которые мусульмане, но и среди общины дагестанских евреев, которые выросли среди мусульман, их культуры и они никогда не подвергались обструкции со стороны дагестанских мусульман на протяжении веков, отметил Фатуллаев.

По его мнению, религиозная жизнь иудейской общины Дагестана сейчас заметна исключительно в Дербенте, где иудеи проводят свои праздники и различные религиозные обряды. "Двери их синагоги всегда открыты. Туда могут прийти представители любых конфессий", - отметил Фатуллаев.

Также синагога есть Хасавюрте, однако она функционирует менее активно, чем дербентская. А жизнь в синагоге в Махачкале более активна, чем в хасавюртовской, но менее активна,чем в дербентской, рассказал журналист. "В общем еврейская община живёт не очень заметно своей религиозно-культурной жизнью", - рассказал журналист.

Дагестанские синагоги функционируют, однако их деятельность незаметна по причине немногочисленности общины, согласился Идрис Юсупов. Однако акция в поддержку Израиля в республике невозможна не из-за малочисленности общины.

Акцию в поддержку Израиля в Дагестане трудно представить так как большинство как религиозных , так и нерелигиозных дагестанцев поддерживают Палестину и идею создания палестинского государства, отметил Юсупов. "Как религиозные, так и нерелигиозные люди, которые разбираются в сути палестино-израильского конфликта, считают, что справедливость на стороне Палестины", - считает журналист.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

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