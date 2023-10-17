Сотрудники полиции на месте акции в поддержку Палестины. Махачкала, 17 октября 2023 г. Фото: https://t.me/utro_dagestan/14176

17 октября 2023, 19:31

Силовики пресекли акцию солидарности с Палестиной в Махачкале

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Жители Дагестана собрались в центре Махачкалы на акцию в поддержку Палестины, однако их разогнали силовики, следует из размещенных в сети видео.

Как сообщал "Кавказский узел", в мечетях Чечни сегодня прошли коллективные чтения молитв за мусульман Палестины, которым угрожает опасность после резкого обострения ситуации в Израиле. Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Жители Дагестана попытались сегодня провести акцию в поддержку Палестины на центральной площади Махачкалы у здания правительства республики, сообщили сегодня Telegram-каналы.

Фотографии с центральной площади Махачкалы опубликовал сегодня Telegram-канал "Горец". На фотографии видны десятки мужчин, собравшихся на площади недалеко от памятника Ленину. Также на снимках видны сотрудники полиции и полицейские машины. По данным канала, силовики не позволили провести акцию.

На коротком видео, опубликованном сегодня Telegram-каналом "Утро Дагестана", десятки мужчин собрались на площади вокруг силовиков, вступив с ними в эмоциональную дискуссию. Один из жителей спрашивает, почему они не могут сделать намаз здесь (на площади). Из другого видео следует, что на площади были стянуты силовики, в частности стояли не менее двух автобусов, у которых ходили силовики с дубинками.

На сайте и в Telegram-канале МВД Махачкалы к 19.30 мск не содержится информации о разгоне акции.

Ранее еврейские общины республик Северного Кавказа отреагировали на угрозы "Хамаса". Так, в еврейских общинах Махачкалы и Кизляра был отменен ряд мероприятий в связи с угрозами палестинских боевиков. 

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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