Жители Чечни совершили намазы за мусульман в Палестине

17 октября 2023, 14:05

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В мечетях Чечни сегодня прошли коллективные чтения молитв за мусульман Палестины, которым угрожает опасность после резкого обострения ситуации в Израиле.

Как сообщал "Кавказский узел", боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Тахаджуд-намаз – дополнительная ночная молитва, совершаемая после сна, сообщается на сайте Islam.ru.

Сегодня в центральной мечети "Сердце Чечни" тысячи верующих собрались для совершения коллективного тахаджуд-намаза, сообщило в своем телеграм-канале Духовное управление мусульман Чечни.

"Сегодня в 4.25 утра тахаджуд-намазы прошли в мечетях республики", - подтвердил комментатор "Кавказского узла" jerrie.johns.

Поддерживающий власти республики Instagram-паблик* "ЧП Грозный №1", сообщил, что такие намазы будут проводиться с сегодняшней ночи во всех крупных мечетях Чечни".

Ранее муфтий республики Салах Межиев призвал местных жителей собраться на тахаджуд-намаз за мусульман Палестины.

"Все мусульмане мира обеспокоены судьбой своих братьев в Палестине, которые подверглись сильнейшей несправедливости и жестокости. Самое главное наше оружие – это дуа. Если все мусульмане обратятся к Аллаху, то наши молитвы не останутся без ответа. В связи этим, и по инициативе нашего главы Рамзана Кадырова, призываю всех жителей республики – братьев и сестер, собраться на тахаджуд-намаз", – процитировало 16 октября Межиева ИА "Грозный Информ".

Напомним, ранее еврейские общины республик Северного Кавказа отреагировали на угрозы "Хамаса". Так, в еврейских общинах Махачкалы и Кизляра отменен ряд мероприятий в связи с угрозами палестинских боевиков. В общественной еврейской культурно-просветительной организации "Шолом" Северной Осетии были приняты усиленные меры безопасности.

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