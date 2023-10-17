Силовики во время проведения КТО. Фото: http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-kbr-unichtozhen-bandit-prichastnyy-k-rasstrelu.html

17 октября 2023, 01:30

За неделю с 9 по 15 октября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 9 по 15 октября 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Уже 22 недели подряд не фиксируются инциденты, и соответственно не поступает сведений о жертвах, в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Всего из 41 недели текущего года 37 прошли без жертв и инцидентов и четыре – с жертвами. Последний раз о жертвах сообщалось 11 мая. Тогда, по сведениям МВД Дагестана, 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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Примечание:

«Неделя со 2 по 8 октября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 25 сентября по 1 октября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 18 по 24 сентября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе»

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 октября 2023, 00:59

  • Мусорный оператор Прохладного возложил на жителей вину за свалки

    В обязанности регионального оператора не входит вывоз строительного мусора и некоторых других отходов, а люди зачастую выбрасывают мусор в неположенном месте, где впоследствии образуются стихийные свалки, заявило ООО "Экологистика" в ответ на жалобы жителей Прохладного.

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