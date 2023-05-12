Два человека убиты в перестрелке с силовиками в Дагестане

12 мая 2023, 13:58

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Силовики убили двух молодых людей, оказавших вооруженное сопротивление при задержании, сообщило МВД Дагестана.

По данным силовиков, 11 мая два человека около села Цыйша Кулинского района напали на водителя частного такси, чтобы завладеть его автомобилем. Сотрудники УФСБ и МВД пришли к выводу, что нападавшими были "ранее покинувшие место постоянного проживания сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе" - 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска, сообщила сегодня пресс-служба МВД Дагестана.

"При попытке задержания указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы. При осмотре у них обнаружено 2 гранаты Ф-1 с запалами, пистолет ПМ с 3 патронами и два ножа. По полученным сведениям, оружие бандиты планировали использовать для совершения вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

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