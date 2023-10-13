Еврейские общины республик Северного Кавказа отреагировали на угрозы ХАМАС

13 октября 2023, 20:43

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В еврейских общинах Махачкалы и Кизляра отменен ряд мероприятий в связи с угрозами палестинских боевиков. В синагоге Нальчика распорядок мероприятий не поменялся, а в общественной Еврейской культурно-просветительной организации "Шолом" Северной Осетии приняли усиленные меры безопасности.

Как писал "Кавказский узел", Центры еврейских общин в нескольких регионах Южного федерального округа и на Ставрополье взяты под усиленную охрану из-за призыва палестинского движения ХАМАС к погромам. Еврейская община в Майкопе отменила все мероприятия. Синагоги в Азербайджане работают сегодня в обычном режиме, под охраной полиции, несмотря на призыв ХАМАС к погромам, рассказали представители еврейской общины. В Армении отменены мероприятия еврейской общины из-за призыва ХАМАС. Еврейская община республики попросила Службу нацбезопасности об охране своего офиса и синагоги в Ереване.

12 октября Совет национальной безопасности и МИД Израиля предупредили, что руководство палестинского движения ХАМАС призвало своих сторонников по всему миру провести 13 октября "День гнева" и напасть на израильтян и евреев. "Разумно предположить, что в различных странах будут проводиться протестные мероприятия, которые могут перерасти в насилие", - процитировало заявление ТАСС.

Полиция усилила меры безопасности, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в синагоге Махачкалы. "Перед зданием общины выставлен пост ППС, полицейские регулярно сменяются", - рассказал представитель общины. "Кроме того, мы отменили сегодняшнее проведение шаббата. Остальные мероприятия остались" - отметил он.

В небольшой еврейской общине в Кизляре полицию привлекать не стали, но отменили мероприятия. "Мы не собираемся - зачем рисковать", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель кизлярской еврейской общины.

В нальчикской синагоге "Нимаз Нальчик" все мероприятия пройдут без изменений. "Если потребуются какие-то меры, то правоохранительные органы предпримут их", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель синагоги Нальчика.

В региональной общественной Еврейской культурно-просветительной организации "Шолом" в Северной Осетии приняли меры безопасности, но выразили надежду они не потребуются. "Я не думаю, что у нас такой народ здесь среди мусульман, чтобы

прислушались к этому призыву. Кто призывает? <Председатель политбюро ХАМАС> Машаль - руководитель ХАМАСа. Это как если бы Бен Ладен сказал мусульманам громить американцев по всему миру. Во-первых, я думаю, нас это не коснется. Во-вторых, у нас очень хорошие отношения со всеми нашими мусульманскими общинами. В третьих, наша община очень небольшая, очень смешанная. У нас много людей с осетинскими, армянскими, грузинскими фамилиями", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя региональной общественной Еврейской культурно-просветительной организации "Шолом" в Северной Осетии Анатолий Харин.

Тем не менее, по его словам, представители организации пообщались с представителями других общин, а также с министерством по национальным отношениям, "Домом дружбы" и Центром по борьбе с экстремизмом. "Если у кого-то будет <такое> желание, то очень трудно предусмотреть какой-то ход их мыслей", - отметил Харин. "Те меры, которые нам доступны, мы постараемся принять. На всякий случай мы продумали наши действия. Мы постараемся сделать все, что в наших силах. Я надеюсь, что нам все это не потребуется", - отметил Харин.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, их целями стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Боевики "Хамаса" ворвались в ряд населенных пунктов. В Израиле погибли 1,3 тысячи человек, в том числе 220 военных, около 3,3 тысячи человек пострадали. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против ХАМАС, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В секторе Газа погибли более 1,4 тысячи человек, число раненых превысило 6 тысяч, сообщил сегодня, 13 октября, "Коммерсант". Также сегодня боевики ХАМАС сообщили о ракетном обстреле города Ашкелон и аэропорта Тель-Авива, проинформировало РБК. Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. * деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.





Проблемы надо разрешать только мирным путем, сказал он.