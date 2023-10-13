Угроза погромов встревожила еврейские общины на юге России

13 октября 2023, 14:21

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Центры еврейских общин в нескольких регионах Южного федерального округа и на Ставрополье взяты под усиленную охрану из-за призыва палестинского движения ХАМАС к погромам. Еврейская община в Майкопе отменила все мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", синагоги в Азербайджане работают сегодня в обычном режиме, под охраной полиции, несмотря на призыв ХАМАС к погромам, рассказали представители еврейской общины. В Армении отменены мероприятия еврейской общины из-за призыва ХАМАС. Еврейская община республики попросила Службу нацбезопасности об охране своего офиса и синагоги в Ереване.

12 октября Совет национальной безопасности и МИД Израиля предупредили, что руководство палестинского движения ХАМАС призвало своих сторонников по всему миру провести 13 октября "День гнева" и напасть на израильтян и евреев. "Разумно предположить, что в различных странах будут проводиться протестные мероприятия, которые могут перерасти в насилие", - процитировало заявление ТАСС.

Председатель ставропольской еврейской общины Геннадий Давыдов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что по инициативе Росгвардии наряд силовиков будет дежурить у общинного центра во время молитв 14 и 15 октября. В здании центра работает охранник с доступом к тревожной кнопке. "Мероприятия, моления мы не отменили из-за угроз. Охрана полиции будет бессрочной", - пояснил Давыдов.

Астраханская община обратилась 12 октября с официальными письмами в региональное правительство и ГУВД с просьбой защитить от возможных провокаций, рассказала председатель общины Малка Турченкова. "Взаимодействие с правоохранителями налажено, возле синагоги постоянно дежурит патруль, имеется охранник, тревожная кнопка, камеры видеонаблюдения. Мероприятия ни для взрослых ни для детей в общинном центре отменять не будем", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель майкопской еврейской общины Яков Френкель, напротив, сообщил, что община отменила все мероприятия, молиться люди будут на дому. "В полицию за защитой мы не обращались пока. Может, позже", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Френкель.

Глава волгоградского общинного центра Яэль Иоффе 12 октября встречалась с руководством ГУВД. По ее словам, полиция изменила график постоянного патрулирования "с учётом молитвенных собраний". "Повышаем бдительность. Мероприятия отменять не будем", - пояснила Яэль корреспонденту "Кавказского узла".

Помощник главы еврейской мессианской общины Краснодара Илья сказал корреспонденту "Кавказского узла", что члены общины "чувствуют себя в безопасности", поэтому усиливать меры безопасности не собираются. "А вот на краснодарскую синагогу нападали раньше. Им задайте ваши вопросы", - посоветовал он.

Глава краснодарской общины Марина Эдуардовна отказалась по телефону общаться с корреспондентом "Кавказского узла" на эту тему.

В сочинскую, таганрогскую и ростовскую еврейские общины дозвониться не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, их целями стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Боевики "Хамаса" ворвались в ряд населенных пунктов. В Израиле погибли 1,3 тысячи человек, в том числе 220 военных, около 3,3 тысячи человек пострадали. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамас", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В секторе Газа погибли более 1,4 тысячи человек, число раненых превысило 6 тысяч, сообщил сегодня, 13 октября, "Коммерсант".

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