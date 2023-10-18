Собравшиеся на площади в Махачкале спорят с силовиками. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Утро Дагестан" от 17.10.23, https://t.me/utro_dagestan/14176?single

18 октября 2023, 09:04

Освобождены задержанные на акции солидарности с Палестиной в Махачкале

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Силовики освободили задержанных в Махачкале участников акции в поддержку Палестины.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября анонимные телеграм-каналы сообщили, что силовики пресекли акцию в поддержку Палестины, которую жители Дагестана попытались провести на центральной площади Махачкалы, у здания правительства республики.

Из отдела полиции по Советскому району Махачкалы освобождены все задержанные на акции в поддержку Палестины, сообщило в ночь на 18 октября "Новое дело" в своем телеграм-канале. Сколько человек были задержаны, в публикации не уточняется.

МВД по Дагестану, по состоянию на 09.00 мск, не сообщило на своем сайте и в телеграм-канале о задержании участников акции.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

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Автор: "Кавказский узел"

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