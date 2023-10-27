Обнародованы скрытые угрозы раввинам городов юга России

27 октября 2023, 10:50

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Анонимные телеграм-каналы опубликовали адреса синагог и имена раввинов в Ставрополе, Краснодаре, Сочи, Нальчике и Дербенте, сопроводив их антисемитскими заявлениями. Однако прямых угроз в постах с указанием адресов нет.

Как писал "Кавказский узел", обострение палестино-израильского конфликта вызвало отклик у мусульман на Северном Кавказе. Так, в Чечне официальное духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. 19 октября муфтият Дагестана призвал имамов мечетей на пятничном намазе помолиться за прекращение войны. В тот же день было опубликовано видео, снятое в Назрани, на котором мужчина развернул палестинский флаг.

В мечети Чечни приходят тысячи жителей, чтобы молиться за жителей Палестины. Они призывают к прекращению израильско-палестинского конфликта, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Имена раввинов и адреса синагог опубликовал вечером 26 октября один из анонимных телеграм-каналов, на который подписан 2071 пользователь. В описании канала его целью названо "освещение исторических и современных событий Кавказа, исламской уммы и всего остального мира".

Прямых призывов к насилию в публикации нет, но упомянуты "израильские террористы", находящиеся на Кавказе, которые, как утверждается, "закрывают наши мечети и ставят свои синагоги".

В публикации названы главный раввин Ставрополя Александр Нестеров, главный раввин Краснодара Менахем Мендел Лазар, главный раввин Лазар Шолом, главный раввин Кабардино-Балкарии и Северного Кавказа Леви Шабаев и главный раввин Дербента Овадья Исаков. Список имен раввинов проиллюстрирован ссылками на их портреты.

По названным в публикации адресам, согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в Дербенте, Краснодаре и Сочи располагаются синагоги, в Нальчике – еврейская община, а в Ставрополе – две стоматологические клиники и медицинская лаборатория.

Этот же список раввинов и адресов с идентичными утверждениями размещен сегодня в одном из анонимных дагестанских телеграм-каналов, на который подписаны 52,6 тысячи пользователей.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

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