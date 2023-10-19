Акция в поддержку Палестины. Стоп-кадр видео из Telegram-канала News_Ingushetii Official от 19.10.23, https://t.me/news_ingushetii1/38347

19 октября 2023, 20:04

Акция в поддержку Палестины в Назрани вызвала споры в соцсети

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Мужчина, который развернул в Назрани палестинский флаг, продемонстрировал, что ингушский народ поддерживает жителей Палестины, отметила часть комментаторов в соцсети. Поддерживать палестинцев нужно молитвой, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", обострение палестино-израильского конфликта вызвало отклик у мусульман на Северном Кавказе. Так, в Чечне официальное духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. Координационный центр мусульман Северного Кавказа обвинил Израиль в "государственном терроризме и геноциде" при соучастии США и западных стран, потребовав от ООН вмешательства в ситуацию для защиты жителей Палестины. 

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Видео, на котором мужчина в черных очках стоит у с палестинским флагом в центре Назрани опубликовал сегодня Instagram*-паблик News_ingushetii, у которого насчитывается 234 тысячи подписчиков. На коротком видео мужчина несколько секунд стоит с флагом у конструкции на Оскановском кругу, украшенной ингушским орнаментом, на вершине которой развевается флаг Ингушетии. Затем мужчина идет в сторону машины, сворачивая флаг.

Это видео, набрало к 19.30 мск 83 комментария. Комментаторы разошлись во мнениях по поводу необходимости таких акций. Часть пользователей поддержала мужчину.

"Молодец, хотя бы таким образом показывает человек, что мы едины и поддерживаем", - написал evl_tanzila77. "Люди выходят  потому что места себе не находят от того, что происходит и хоть как-то проявить то, что происходит его сердце и душе", отметил vremennyi_polzovatel_. "У него душа болит за своих и он это показывает", - согласился kotikhadi. "Он хоть так поддерживает! Как тот муравей с водой он хоть что-то сделал", - указал  _elin_vay.

Некоторые комментаторы сочли акцию неуместной. "Что значит "хоть так поддерживает"? Типа, остальные не поддерживают? Оказывается, надо выйти на улицу с флагом и снимать видео, чтобы все знали, что у тебя сердце болит за этих людей?" - спросил llkhava. "Показал себя и флаг, и что дальше? Хотел сказать, что не всё равно? Ну, извини, всем истинно верующим мусульманам не всё равно, ты не один такой. Но зачем устраивать этот циpк?" - поинтересовался  он же в другом комментарии. "В мечети это надо показывать, как он молится за них, чтобы люди пример брали, а не <флагом> махать на улице!" - считает kotel_uytny_dom.

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Примечание:

"Дагестанские журналисты усомнились в возможности проведения акций в поддержку Палестины", "Азербайджан выступил в поддержку независимости Палестины", "Поддержка Палестины жителями Северного Кавказа не стала безоговорочной*".

Автор: "Кавказский узел"

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