Суд в Махачкале арестовал нескольких участников беспорядков

31 октября 2023, 19:48

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Семь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы арестованы на срок от трех до 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. В больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Уголовное дело о массовых беспорядков передано московским следователям, сообщило сегодня следствие. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них проведены 50 обысков, отчиталась полиция.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

Советский районный суд Махачкалы арестовал сегодня пятерых жителей Дагестана, нарушивших общественный порядок в аэропорту Махачкалы. Они признаны виновным в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ, предусматривает до 15 суток ареста). Одному из них назначен административный арест на 10 суток, четверым - аналогичное наказание сроком на шесть суток, сообщило сегодня ТАСС.

Всего суд сегодня рассмотрел дела семерых участников беспорядков, еще два человека арестованы, добавило агентство позднее. "Рассмотрено два дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (также предусматривает до 15 суток лишения свободы - прим. "Кавказского узла"). Назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток", - привело агентство слова пресс-секретаря Верховного суда Дагестана Заремы Мамаевой.

На сайте Советского районного суда к 19.44 мск не содержится информации о рассмотрении сегодня административных дел по статье о мелком хулиганстве.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

События в аэропорту Махачкалы, антисемитские акции в Хасавюрте, Черкесске, Нальчике нетипичны как для Северного Кавказа, так и для России в целом, они угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию в стране, заявил 29 октября Российский еврейский конгресс.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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