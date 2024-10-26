Нарушения тайны голосования и помехи наблюдателям зафиксированы на участках в Грузии

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Наблюдатели в Грузии подали более 30 жалоб на нарушения в ходе голосования на парламентских выборах, в числе которых нарушения тайны голосования, препятствия мониторингу и случаи выдачи избирателю больше одного бюллетеня.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят выборы в парламент. Наблюдатели сообщили о нарушениях на участках в Тбилиси и Батуми, а на участке № 69 в Марнеули, где зафиксирован вброс бюллетеней, избирком аннулировал результаты голосования.

Пять оппозиционных партий и альянсов могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

По данным на 14.00 мск, наблюдатели выявили существенные нарушения в ходе голосования и подали 23 жалобы в участковые избирательные комиссии, 11 жалоб - окружные избирательные комиссии, а также написали 27 жалоб в книгах записей, заявила неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов".

В частности, по данным НПО, на участке № 34 Батумского избирательного округа замечен факт подвоза на микроавтобусе людей с маркировкой, которую делают при голосовании на выборах. Кроме того, регистрация избирателей проводится не только на территории участка, но и по его периметру.

На 43-м избирательном участке в Кутаиси (регион Имерети) избирателям не до конца разъясняется порядок заполнения бюллетеня. Было выявлено несколько случаев, когда избиратель помещал в машину для подсчета голосов немаркированный/бесцветный бюллетень.

На 27-м избирательном участке Вакийского избирательного округа Тбилиси избирателю после регистрации голоса выдали новый бюллетень, поскольку первый бюллетень застрял в машине подсчета голосов. Он проголосовал во второй раз новым бюллетенем. Однако в итоге после прибытия технического персонала выяснилось, что машина для подсчета голосов исправна и первый бюллетень получен.

На пятом избирательном участке в Сачхере (регион Имерети) избирателю не была предоставлена возможность поменять бюллетень неправильного цвета. В частности, председатель отказался выдать новый бюллетень и сам поместил его в машину.

Кроме того, несколько раз было зафиксировано, что несколько человек одновременно вошли в кабину для голосования на участке 22 Марнеульского округа (регион Квемо Картли) и на участке 32 Цалского округа (регион Квемо Картли).

Представитель избирательной комиссии 81-го участка Сабурталинского округа Тбилиси сфотографировал бюллетень избирателя, указала НПО.

За урной для голосования, перенесенной с 29-го избирательного участка Телавского округа (регион Кахети), вместо сотрудников, распределенных по жребию, шли посторонние лица.

Участковая избирательная комиссия №73 Сабурталинского округа Тбилиси аннулировала результаты голосования по переносной урне после того, как после голосования ее вернули без пломбы.

После возвращения переносной урны для голосования с 63-го участка Глданского округа Тбилиси среди неиспользованных бюллетеней оказалось на один бюллетень меньше, заявила "Ассоциация молодых юристов".

В свою очередь миссия мониторинга за выборами "Мой голос" на 11.00 мск зафиксировала, что на 49 участках у голосовавших не проверили должным образом маркировку, на 68 участках были нарушены правила нанесения маркировки, на 125 участках выявлены различные дефекты электронного оборудования, а на 38 участках наблюдателям миссии были ограничены возможности мониторинга.

Кроме того, миссия наблюдателей зафиксировала более 50 случаев выдачи избирателям больше одного бюллетеня. На одном участков в Тбилиси избиратель опустил в аппарат электронного подсчета голосов два бюллетеня.

На участке №2 в Батуми председатель комиссии зашел в кабину для голосования вместе с незрячим избирателем, что запрещено. На участке №7 в Телави (регион Кахети) избиратели неоднократно и умышленно нарушали тайну голосования, указал "Мой голос", заявление которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Случаи препятствий наблюдению за выборами зафиксированы, в частности, на участках №№1 и 32 округа Сенаки (регион Самегрело), на участке №14 в Гардабани (регион Квемо Картли) и на участке №5 в Кобулети (Аджария).

На 69-м участке в Марнеули (регион Квемо Картли) был избит наблюдатель коалиции, который записывал на видеокамеру подсчет голосов.

В Чугуретском округе Тбилиси на трех избирательных участках процесс голосования ведется в спокойной обстановке, без происшествий. Представители участковых комиссий сообщили о высокой активности избирателей, которая наблюдается с утра. Наблюдатели не выявили фактов нарушения процесса голосования.

На территории, прилегающей к участку №30, на противоположной от него стороне, был припаркован микроавтобус с затемненными стеклами, на передних сидели женщины, наблюдающие за людьми, входящими на избирательный участок, передал корреспондент "Кавказского узла".

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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