Итоги голосования на участке в Марнеули отменены из-за вброса бюллетеней

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Избирком аннулировал результаты голосования на участке в Марнеули, где зафиксирован вброс бюллетеней. Полиция начала расследование по статье о фальсификации выборов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят выборы в парламент. В Тбилиси на участки были допущены избиратели, у которых не было специальных отметок, а в Батуми зафиксированы попытки вброса бюллетеней, сообщили наблюдатели.

Пять оппозиционных партий и альянсов могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Результаты голосования на избирательном участке №69 в округе Марнеули аннулированы после того, как там зафиксирован массовый вброс бюллетеней, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

"Окружная избирательная комиссия Марнеули выехала на место и изучила факт. На месте процесс был остановлен. Окружная избирательная комиссия немедленно созвала заседание, и данные указанного участка были признаны недействительными", - приводит ее слова "Новости Грузии".

Голосование на 69-м участке в Марнеули было приостановлено после того, как неизвестный человек вбросил там в урну несколько бюллетеней. «Голосование приостановлено, в связи с инцидентом окружная избирательная комиссия издала распоряжение. Реагирование в том, что голосование остановлено», - процитировало представителя ЦИК Якоба Асанидзе "ИнтерпрессНьюс".

Полиция в связи с инцидентом начала расследование по статье 164-3 прима УК Грузии (фальсификация выборов), которая предусматривает до двух лет лишения свободы, пишет издание.

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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