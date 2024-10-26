RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:09, 26 октября 2024

Итоги голосования на участке в Марнеули отменены из-за вброса бюллетеней

Избирательный участок № 69 в Марнеули. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/163902-na-69-m-uchastke-v-marneuli-gde-po-sushchestvuiushchei-informatsii-vbrosili-v-urnu-biulleteni-golosovanie-priostanovleno

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Избирком аннулировал результаты голосования на участке в Марнеули, где зафиксирован вброс бюллетеней. Полиция начала расследование по статье о фальсификации выборов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят выборы в парламент. В Тбилиси на участки были допущены избиратели, у которых не было специальных отметок, а в Батуми зафиксированы попытки вброса бюллетеней, сообщили наблюдатели.

Пять оппозиционных партий и альянсов могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Результаты голосования на избирательном участке №69 в округе Марнеули аннулированы после того, как там зафиксирован массовый вброс бюллетеней, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

"Окружная избирательная комиссия Марнеули выехала на место и изучила факт. На месте процесс был остановлен. Окружная избирательная комиссия немедленно созвала заседание, и данные указанного участка были признаны недействительными", - приводит ее слова "Новости Грузии".

Голосование на 69-м участке в Марнеули было приостановлено после того, как неизвестный человек вбросил там в урну несколько бюллетеней. «Голосование приостановлено, в связи с инцидентом окружная избирательная комиссия издала распоряжение. Реагирование в том, что голосование остановлено», - процитировало представителя ЦИК Якоба Асанидзе "ИнтерпрессНьюс".

Полиция в связи с инцидентом начала расследование по статье 164-3 прима УК Грузии (фальсификация выборов), которая предусматривает до двух лет лишения свободы, пишет издание.

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:28, 26 октября 2024
Драка произошла на избирательном участке в грузинском селе
12:01, 26 октября 2024
Двое бойцов из Кабардино-Балкарии убиты в зоне СВО
08:56, 26 октября 2024
Четверо бойцов из Волгоградской области убиты на Украине
13:13, 25 октября 2024
Мэр Мартакерта оправдан по делу о мошенничестве
11:10, 25 октября 2024
Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции
08:54, 25 октября 2024
Военные сбили воздушный шар над Ростовской областью
Все события дня
Новости
Офис коалициии "За перемены" в Ахалкалаки. 26 октября 2024 года. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
26 октября 2024, 14:27
Оппозиционеры сообщили о случаях подкупа избирателей в Грузии
26 октября 2024, 13:28
Драка произошла на избирательном участке в грузинском селе
26 октября 2024, 12:30
Сотрудница JAMnews в Тбилиси столкнулась с угрозами из-за комментария о Wildberries
Урна для голосования. Фото: report.az https://report.az/ru/v-regione/v-gruzii-v-preddverii-parlamentskih-vyborov-projdet-probnoe-golosovanie/
26 октября 2024, 10:47
Наблюдатели заявили о нарушениях при голосовании в Тбилиси и Батуми
Житель Тбилиси стоит 26 октября 2024 года около избирательного участка №16. Фото "Кавказского узла".
26 октября 2024, 09:52
Грузинские аналитики указали на использование админресурса в выборной кампании
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:12, 26 октября 2024
BERG...man Tbilisi
26
Что запрещено законом Грузии в день голосования
Фото
21:23, 25 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
АзТВэфир вмешался в грузинские выборы. Некрасиво...
Фото
17:04, 25 октября 2024
BERG...man Tbilisi
24
Грузинская Мечта выиграет, но с каким преимуществом? Мой прогноз
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Блогеры
Фото
10:12, 26 октября 2024
BERG...man Tbilisi
26
Что запрещено законом Грузии в день голосования
Фото
08:29, 26 октября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Парламентские выборы в Грузии стартовали. В Тбилиси спокойно
Фото
21:23, 25 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
АзТВэфир вмешался в грузинские выборы. Некрасиво...
Фото
17:04, 25 октября 2024
BERG...man Tbilisi
24
Грузинская Мечта выиграет, но с каким преимуществом? Мой прогноз
Фото
08:50, 25 октября 2024
BERG...man Tbilisi
38
Главные лозунги политических партий Грузии перед парламентскими выборами
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
На месте нападения на силовиков в Чечне. Скриншот видео от 24 октября 2025 г. https://www.rbc.ru/politics/24/10/2024/671a89b99a7947250f0d7f8d
25 октября 2024, 19:52
Нападение на силовиков в Чечне поставило под сомнение заявления Кадырова о ликвидации подполья

СИЗО Таганрога. Фото: https://memorialcenter.org/news/v-taganroge-pytayut-zaklyuchennyh признан инагентом
25 октября 2024, 17:26
Правозащитники сообщили о пытках заключенных в СИЗО Таганрога

Платная парковка. Фото: РИА "Дагестан" https://riadagestan.ru/news/tourism_events/v_makhachkale_na_7_uchastkakh_tsentralnykh_ulits_zarabotali_platnye_parkovki/
25 октября 2024, 12:37
Махачкалинские активисты остались недовольны обсуждением платных парковок с чиновниками

Ильяс Якубов. Фото: пресс-служба Чертановского суда
25 октября 2024, 10:25
Уголовное дело Ильяса Якубова прекращено

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше