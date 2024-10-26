Наблюдатели заявили о нарушениях при голосовании в Тбилиси и Батуми

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Во время голосования на выборах в парламент Грузии в Тбилиси на избирательные участки были допущены избиратели, у которых не было специальных отметок, а в Батуми зафиксированы несколько попыток вброса бюллетеней, сообщили наблюдатели.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят выборы в парламент. Аналитики указали на использование админресурса в выборной кампании. Власти, используя админресурс, перед выборами заявили, что, в случае победы оппозиции, страна будет втянута в военный конфликт. В то же время, также используя админресурс, партия занималась решением реальных социальных проблем жителей регионов, указали они.

Выборы имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Сегодня в Тбилиси на 38-м избирательном участке был приостановлен процесс голосования после того, как наблюдатели и представители оппозиции заметили попытку голосования без специальной отметки. Председатель избирательной комиссии проигнорировала требования пояснить, почему избирателям разрешено голосовать без специальной отметки, передал сегодня на своем сайте телеканал "Пирвели".

На избирательном участке №64 произошел конфликт между наблюдателем от партии "Грузинская мечта" и журналистом "Пирвели. Наблюдатель разорвал написанную на него жалобу, председатель участковой избирательной комиссии заявил, что наблюдатель удален с участка, сообщил телеканал в другой публикации.

В Зугдиди на одном из избирательных участков произошел конфликт между членом партии "Грузинская мечта" и наблюдателем от оппозиции, на избирательном участке №30 в Тбилиси член "Грузинской мечты" оскорбительно высказался в адрес наблюдателей и журналистов. Во время голосования в Батуми наблюдатели зафиксировали несколько попыток вброса бюллетеней, отметил "Пирвели".

В Грузии некоторые избирательные участки были открыты с нарушениями, сообщила руководитель НПО "Справедливые выборы" (ISFED) Нино Долидзе. "Около 75% избирательных участков были готовы начать процесс, остальные участки были открыты с нарушениями в течение следующих 20 минут, а один участок в Марнеули был открыт в половине девятого", – привел ее слова телеканал на своем сайте.

В Кутаиси на избирательном участке №7 член партии "Лело" попытался проводить агитацию. В частности, использован символ, обозначающий избирательный номер партии "Лело", что запрещено законодательством. Согласно Избирательному кодексу Грузии, предвыборная агитация запрещена на избирательном участке в день голосования, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Напомним, в Центризбирком Грузии ранее поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами.

"Грузинская мечта" делает ставку на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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