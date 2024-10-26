Грузинские аналитики указали на использование админресурса в выборной кампании

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Власти, используя админресурс, перед выборами заявили, что, в случае победы оппозиции, страна будет втянута в военный конфликт. В то же время, также используя админресурс, партия занималась решением реальных социальных проблем жителей регионов, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят выборы в парламент. Часть опрошенных "Кавказским узлом" местных жителей заявила, что недовольна партией "Грузинская мечта", выразив неудовлетворение ее курсом. Другая часть, заявила о важности налаживания отношений с Россией и высказалась в поддержку правящей партии.

Выборы имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

В крае Самцхе Джавахети, расположенном на юге Грузии, этнические меньшинства чаще всего голосуют за кандидатов от власти вследствие слабой интеграции в политическую жизнь Грузии, отметила редактор сайта Jnews в Ахалкалаки Кристина Марабян.

"В 2012 году местное население голосовало в своем большинстве за "Единое национальное движение", но потом – послушно начали голосовать за "Грузинскую мечту". Это происходит от того, что местные люди слабо вникают в политические особенности Грузии", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В текущем году особенностью выборов стало то, что власть прибегла к запугиванию населения программой оппозиции на евроинтеграцию, указала Марабян. "Они постоянно говорят, что если власть поменяется, то обязательно начнется война с Россией, дескать Европа заставит Грузию открыть второй фронт против России", – пояснила аналитик.

"Грузинская мечта" ухудшила рейтинги из-за проблем в отношениях со странами Запада, продолжила она. "С одной стороны часть населения действительно испугалась того, что оппозиция откроет второй фронт. Однако, с другой стороны, многих отвратила такая политика правящей партии. Так что не все будут голосовать за "Грузинскую мечту" на выборах", – считает Марабян.

Партия власти "Грузинская мечта" сумела повысить рейтинги, решая социальные проблемы, отметил редактора радио "Нор" в Ниноцминде Арарата Тттян. "Они провели газ во все села, решили проблему с водоснабжением, поддерживают дороги в более ли менее нормальном состоянии. И, конечно, очень важно для Ниноцминды – в позапрошлом году они решили в пользу местного населения вопрос об общественных пастбищах. Эта тема стояла очень остро – появились инвесторы, которые хотели приватизировать землю и перестали пускать местные стада на привычные участки отгонного скотоводства. Однако действующие власти, к их чести, решили эту проблему", – пояснил аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Грузии относится равнодушно к проблемам жителей, заявил руководитель штаба Коалиции за перемены в Ахалкалаки Мелик Раисян. Он отмеил, что это сказывается и на политической, и на экономической ситуации. В качестве примера Раисян привел ситуацию с нереализованным урожаем картофеля. В текущем году в Ахалкалакском муниципалитете зафиксирован высокий урожай картофеля, однако реализовать его не удается.

Также Раисян отметил проблему с гражданством, когда у уроженцев Ахалкалаки изымают паспорта за то, что они, будто бы получили российские паспорта. "Да, конечно, закон есть закон. Но когда жители других регионов получают российский паспорт для выезда в Россию на заработки, то к ним не применяются такие жесткие методы. Почему закон работает в одном месте и не работает в другом?" – сказал Раисян корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые из членов партии власти заявили, что у "Грузинской мечты" довольно большая поддержка среди населения. "У нас не осталось острых вопросов, которые не были бы решены. За прошедшие 12 лет мы уже сделали столько, что теперь приходится придумывать, что делать дальше? Наверное, нужно будет развивать инфраструктуру", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" член партии Самвел Манукян.

На вопрос, какие желания выражают избиратели, Манукян ответил, что серьезных проблем нет. "На встрече люди выражают самые разные желания: кто-то хочет пальму во дворе, кто-то просит ему асфальт там же во дворе постелить, но глобального ничего нет", – сказал представитель "Грузинской мечты".

В отношении экономического развития Самвел Манукян отметил, что возможностей влиять на экономику осталось достаточно мало. "У нас самые низкие налоги в регионе, куда их дальше понижать?", – задался он вопросом.

На вопрос про курс на евроатлантическую интеграцию Манукян заявил, что большинство жителей Грузии хотело бы быть с Европой. "Люди хотят быть в Евросоюзе, но при этом хотят быть самостоятельными. Сегодня в ЕС есть страны, которые сами собой не управляют. Например, Прибалтика. Балтикой управляет Европа. А мы хотим дружить на равных. Ведь дружба на равных строится всегда", – сказал Манукян.

Напомним, в Центризбирком Грузии ранее поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами.

"Грузинская мечта" делает ставку на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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