Жители Грузии высказались об ожиданиях от выборов в парламент

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Часть жителей Грузии заявила, что недовольна партией "Грузинская мечта", выразив неудовлетворение ее курсом, а другая часть, заявила о важности налаживания отношений с Россией и высказалась в поддержку правящей партии на выборах в парламент.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в 08.00 по местному времени (07.00 мск) в Грузии открылись 3044 избирательных участка для голосования на выборах в парламент страны.

Выборы имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

55-летний предприниматель Антон из Ниноцминды заявил, что будет голосовать за действующие власти.

"Мне от властей, в принципе, ничего не надо. Я самодостаточный человек – у меня есть профессия, есть свой бизнес, так что на мое благосостояние ни одна партия не воздействует. Но я сторонник традиционных ценностей, всякие там проявления вседозволенности не должны проникать в Грузию, мы должны остаться такими, как есть", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Разнорабочий Вагаршак также заявил, что будет голосовать за действующий курс. "Потому что с Россией нормальные отношения нужно налаживать", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один житель Ниноцминды Владимир подчеркнул, что точно пойдет на выборы, но не определился за кого голосовать. "Честно говоря, ничего хорошего не жду. Мне уже скоро 60 лет, у меня три диплома, и за все время никакой работы найти не смог. Никакой поддержки ни от какого правительства нет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Ниноцминды Екатерина отказалась говорить, за кого будет голосовать, однако заявила, что считает выборы важным событием.

"Сейчас очень опасная ситуация. С одной стороны, мы действительно опасаемся войны, поскольку видим, что происходит. Но с другой стороны, мы столько времени шли в Европу, наши дети могут свободно туда ездить, конечно, не хотелось бы отказываться от тех предложений, которые исходят от Европы", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Домохозяйка Юлия из Ниноцминды указала на улучшение российско-грузинских отношений. "Россия за последний год открыла нам границы, ввела безвиз, и люди вздохнули более свободно: мои родственники теперь часто ездят в Россию на заработки. У них появилась стабильность. Конечно, нам ближе Россия, поскольку нашим людям проще работать в России", – отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

55-летний житель Ахалкалаки Самвел заявил, что недоволен действиями властей Грузии и будет голосовать за оппозицию. "Наши мысли представителей власти не интересуют. Мы думаем что-то свое, а они и не спрашивают у нас. Самая большая проблема – это кредиты. В Ахалкалаки все "сидят на кредитах". А у нас банки берут 20 процентов. То есть, если берешь 10 тысяч, то уже через год должен будешь вернуть 15 тысяч. Как это можно сделать?" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Банковские налоги высокие, доходы населения крайне низкие, отметил другой местный житель Ашот. "Да, можно открыть мастерскую, можно открыть кафе или магазин, но у людей нет денег, зарплаты низкие, так что и у предпринимателей доход маленький. Кто работает, получает 300-400 лари (около 147 долларов)", – сказал Ашот корреспонденту "Кавказского узла".

Педагог из Ахалкалаки Анаид заявила, что будет голосовать за оппозицию. "Все, что у нас хорошее есть, появилось при [бывшем президенте Грузии Михаиле] Саакашвили. Моя дочь поступила в институт и окончила его при Саакашвили. Да, магистратуру она закончила уже при новой власти, но не смогла найти себя, осталась работать в Тбилиси. А ведь планировала вернуться в Ахалкалаки, у нее были мечты, как улучшить здесь жизнь. Но теперь ее инициативы просто не востребованы нынешней властью", – сказала Анаид корреспонденту "Кавказского узла".

Другой житель Ахалкалаки Серго считает, что Грузия должна дружить с соседями. "Конечно, самый сильный, влиятельный, и перспективный сосед – это Россия. Но мы же видели, что происходит... Конечно, хорошо бы, чтобы все жили опять в мире и дружбе", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионер из Ахалцихе Отар заявил, что будет голосовать исходя из того, что полезно для Грузии. "Для нас главное - держаться своих корней, сохранять свою идентичность. А нам Россия навязывает рабство, отказ от национальных традиций. Так что я буду голосовать за оппозицию", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Студент Викентий также выразил недовольство действующей властью Грузии. "12 лет уже правит одна и та же партия, за это время скопилось много проблем. Нужна новая команда, нужно проанализировать, что сделала власть. Сама правящая партия судить себя не может, так что необходимо, наконец, выбрать новое руководство", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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