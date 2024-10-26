Избирательные участки начали работу в Грузии

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3 044 избирательных участка открылись в Грузии для голосования на выборах в парламент.

Как информировал "Кавказский узел", 25 октября премьер-министр Грузии накануне парламентских выборов отверг возможность влияния России на их исход.

Сегодня в 08.00 по местному времени (07.00 мск) в Грузии открылись 3044 избирательных участка для голосования на выборах в парламент страны. Участки закроются в 20.00 по местному времени (19.00 мск), сообщило ИА "Новости Грузия".

Больше всего избирателей и участков в Тбилиси – 1 млн 031 тысячи 143 избирателя и 584 участка. Далее идут Батуми (154 тысячи 357 избирателя и 90 участков) и Кутаиси (152 тысячи 506 избирателей и 72 участка). Меньше всего избирателей в Адигенском округе – 15 тысяч 418 избирателей и 16 участков.

Из общего числа избирательных участков, 13 созданы в исключительных случаях, из них 12 – при пенитенциарных учреждениях и один – при психиатрическом центре. За рубежом Грузия откроет 67 избирательных участков в 42 странах, уточнил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Напомним, в Центризбирком Грузии ранее поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Общее количество избирателей, внесенных в список на назначенных на 26 октября выборах в парламент Грузии, составляет 3,5 млн человек или 95% от численности населения. Пять оппозиционных партий и альянсов, если верить итогам опросов общественного мнения, могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

"Грузинская мечта" делает ставку на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить предвыборным обещаниям политиков, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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