ПАСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ привлекли внимание к политзаключенным на Южном и Северном Кавказе

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Представители ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Международный день политических заключенных раскритиковали аресты журналистов и активистов в России, Грузии и Азербайджане, упомянув Зарему Мусаеву, Мзию Амаглобели, Анара Мамедли, Али Керимли, Ульви Гасанли, Фариду Мехрализаде и Ульвию Али.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В последние годы мероприятия, посвященные этому дню, все чаще проходят онлайн: так, международная акция "Возвращение имен" в Волгоградской области прошла в онлайн-режиме из соображений безопасности, так как некоторые активисты находятся под уголовным преследованием. В Ростове-на-Дону полицейские сегодня потребовали объяснительные от активистов, пришедших возложить цветы к монументу жертвам политических репрессий. В этом году на юге России жертв политических репрессий вспомнили без массовых мероприятий и широкого освещения, а в Ереване, Ванадзоре и Тбилиси зачитали имена погибших в годы сталинских репрессий.

По случаю отмечаемого 30 октября Международного дня политических заключённых генеральный докладчик ПАСЕ по политическим заключённым Азаде Рожан (Швеция) и специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим заключённым Стив Коэн (США) выступили с совместным заявлением, в котором привлекли внимание к политически мотивированным арестам в Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Российской Федерации и Турции.

"30 октября 1974 года политические заключённые по всему Советскому Союзу провели однодневную голодовку в знак протеста против обращения с ними и с целью привлечь внимание мировой общественности к своему положению. Эта акция положила начало дню памяти, который сохраняет свою актуальность и сегодня", - говорится в документе.

Представители ПАСЕ и ПА ОБСЕ, в частности, указали на дела Юрия Дмитриева и Заремы Мусаевой в России. "Юрий Дмитриев в России - историк, чья работа по документированию правды о советском терроре и репрессиях сделала его мишенью преследования. Зарема Мусаева, произвольное задержание которой в Чечне в качестве ответной меры за оппозиционную деятельность ее сыновей, находящихся в эмиграции, было подтверждено Европейским судом по правам человека", - сказано в заявлении.

Они напомнили о судьбе арестованной в Грузии независимой журналистки Мзии Амаглобели, оказавшейся в заключении "на фоне антиправительственных протестов и более масштабных репрессий против свободы СМИ".

Дела правозащитника Анара Мамедли, оппозиционного политика Али Керимли, журналистов Ульви Гасанли, Фарида Мехрализаде и Ульвии Али, как утверждают докладчики, отражают масштабы подавления свободы выражения мнений, независимой гражданской и политической деятельности в Азербайджане.

"Каждое освобождение можно только приветствовать. Произвольное лишение свободы не должно становиться инструментом получения политических или экономических уступок. Подобная практика позорит власти и конкретных лиц, ответственных за неё. Освобождение людей, несправедливо лишённых свободы, - это обязательство, а не предмет торга, позволяющий вознаграждать тех, чьи действия и привели к их заключению", - далее говорится в заявлении.

В Международный день политических заключённых авторы заявления подтверждают свою приверженность дальнейшей борьбе за освобождение всех, кто оказался за решеткой за осуществление своих основных прав и свобод. "Их имена должны оставаться в международной повестке до тех пор, пока они не смогут вернуться домой и жить свободно, не опасаясь преследования за свои мирные убеждения и деятельность", - говорится в заключении заявления Рожан и Коэна.

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