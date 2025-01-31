Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

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Основательница изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели была задержана 12 января 2025 года, ей грозит до семи лет лишения свободы за пощечину начальнику полиции Батуми. Коллеги Амаглобели и правозащитники требуют ее освобождения и расследования действий полиции.

В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели, основательница и директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети", независимых медиа, которые работали при трех правительствах Грузии . Причиной задержания стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. После этого журналистка была вновь задержана .

Видеокадры задержания

На коротком видео без звука, опубликованном проправительственным телеканалом “Имеди” и разошедшемся в соцсетях , Мзия Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то говорит Дгебуадзе, тот отвечает и отворачивается. Амаглобели резко одергивает его и дает пощечину. После этого ее со всех сторон окружают силовики.

На другом, более длительном и снятом с другого ракурса видео , видно давку и потасовку у выхода из полицейского участка. На нем полицеские силой пытаются оттеснить людей от выходящей из участка журналистки. На кадрах видно, как ее удерживают и хватают за руки, она их выдергивает. Амаглобели рассказала представителю омбудсмена, посетившему ее позже в полиции, что после первого задержания, когда она была освобождена, она оказалась в давке и пыталась выбраться. По словам журналистки, сотрудники полиции слишком крепко держали ее за руки, она пыталась выдернуть руку и резко махнула рукой, случайно ударив начальника полиции Батуми. Тот сразу же задержал Амаглобели.

К журналистке несколько часов не пускали адвоката. Позднее она через посетившего ее представителя обмудсмена обвинила начальника полиции Батуми Дгебуадзе в оскорблениях, угрозах и физическом насилии. По её словам, он плевал ей в лицо, ограничивал доступ к воде и туалету, а также пытался применить силу, сообщал Telegram-канал “Грузия-24” .

Узница совести

12 января 2025 года представители неправительственных организаций и журналисты подписали заявление в поддержку Амаглобели, назвав ее "узницей совести".

В заявлении говорится, что видео инцидента с Амаглобели, о котором говорят силовики, "не отражает часть важных событий, произошедших на месте". "Арест Мзии Амаглобели и ее уголовное преследование являются заранее спланированной преступной провокацией", - заявили они. Подписанты потребовали приостановить полномочия начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, чтобы предотвратить агрессивные и противоправные действия с его стороны, а также расследовать факты ненадлежащего обращения с Мзией Амаглобели .. В заявлении также отмечено, что ранее, в декабре 2024 года, начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе угрожал Этер Турадзе, соосновательнице и редактору издания "Батумебели".

Против Мзии Амаглобели заведено уголовное дело о нападении на полицейского (статья 353 Уголовного кодекса Грузии предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы). 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на начальника полиции Батуми. Журналистка отказалась давать показания.

На следующий день журналисты у здания правительства Грузии в Тбилиси потребовали освободить Мзию Амаглобели. Участники акции заявили, что выдвинутое против их коллеги обвинение в нападении на полицейского не соответствует действительности. Задержание Мзии – "это показательное сведение счетов с критическими медиа", – заявили они .

14 января 2025 года Батумский горсуд отправил журналистку под арест.

Забастовка СМИ

14 января 2025 года телекомпании "Мтавари архи", "Формула", "ТВ Пирвели”, онлайн-издания Civil.ge, OC Media, Tabula, On.ge, Studia Monitori, BMG, Publika и другие СМИ прекратили работу на несколько часов в знак протеста против ареста Мзии Амаглобели. 15 января 2025 года часть предприятий Грузии на три часа прервала работу, сотрудники вышли на улицы с требованием провести новые парламентские выборы и освободить всех задержанных в ходе протестов. В Тбилиси на участников акции напала группа людей, среди нападавших были сотрудники мэрии.

Голодовка

20 января Мзия Амаглобели объявила голодовку. В своем письме из тюрьмы Амаглобели назвала свое дело «результатом репрессивных, предательских, насильственных процессов против человека, слова и самовыражения». «В моей ситуации может оказаться любой гражданин, который хочет жить в демократическом, справедливом, европейском обществе, свободном от российского влияния. Боритесь, пока не поздно (…) Не позволяйте изолировать Грузию от цивилизованного мира», - цитирует письмо Амаглобели издание "Новости-Грузия".

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани 27 января рассказал о состоянии здоровья Мзии Амаглобели. По его словам, журналистку посетил представитель омбудсмена, врач по профессии. Амаглобели прекращать голодовку не намерена, ее состояние контролируют врачи.

Акции поддержки

С момента ареста журналистки требования об ее освобождении и расследовании действий полиции, в частности, начальника полиции Батуми, звучат на всех массовых протестных акциях, которые ежедневно проходят в Грузии с ноября 2024 года.

«Ассоциация молодых юристов Грузии» назвала арест Мзии Амаглобели результатом политических репрессий. НПО призвала прокуратуру незамедлительно прекратить дело Амаглобели и освободить ее, а Специальную следственную службу - расследовать недостойное обращение с журналисткой после задержания и отстранить Ираклия Дгебуадзе от исполнения обязанностей начальника полиции Батуми до окончания следствия. Грузинские журналисты провели митинг возле администрации правительства, требуя освобождения Амаглобели, а активист Реваз Кикнадзе, арестованный по делу о насилии на акциях протеста, объявил голодовку в знак солидарности с журналисткой.

Участники акции протеста в Батуми 21 января потребовали от Специальной следственной службы возбудить уголовное дело в отношении начальника полиции Батуми за унижение чести и достоинства Амаглобели.

23 января Международный институт прессы (IPI), Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF), Европейская федерация журналистов (EFJ), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Свободная пресса без ограничений (FPU), фонд "Справедливость для журналистов" (JFJ) и другие международные организации обратились к властям Грузии с призывом “немедленно и безоговорочно освободить Амаглобели и положить конец этим беспрецедентным репрессиям против СМИ. Мы также требуем тщательного расследования жестокого обращения, которому она подверглась", - говорится в заявлении организаций, которое опубликовано на сайте Media Freedom Rapid Response. В заявлении также указано, что до ареста Амаглобели главный редактор "Батумелеби" Этери Турадзе подвергалась преследованиям со стороны Дгебуадзе, а само издание неоднократно критиковало действия его ведомства.

В ночь с 26 на 27 января у здания парламента Грузии главный редактор "Батумелеби" Этери Турадзе провела акцию с требовнаием освободить ее коллегу Мзию Амаглобели.

28 января 314 грузинских журналистов из разных телекомпаний и изданий назвали Мзию Амаглобели первой в стране журналисткой-узницей совести. Авторы заявления указали, что в ноябре-декабре 2024 года, во время освещения акций протеста, зафиксировано свыше 90 фактов насилия силовиков над журналистами, но ни один из случаев не расследован и виновные не наказаны. Тот факт, что Мзию Амаглобели арестовали по уголовному обвинению, демонстрирует, что режим “Грузинской мечты” перешел на новый этап преследования представителей критически настроенных медиа, отметили в заявлении журналисты.

30 января посольства 14 западных стран, входящих в «Коалицию за свободу СМИ», призвали власти Грузии к немедленному освобождению журналистки Мзии Амаглобели. Они указали, что «после систематического насилия в отношении протестующих» до сих пор не предъявлены обвинения ни одному полицейскому. .

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