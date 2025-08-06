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22:07, 6 августа 2025

Участники протестов в Тбилиси потребовали освобождения Амаглобели

Акция протеста у парламента Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 06.08.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/845698-parlamenttan-akcia-mimdinareobs-rustavelis-gamzirze-shekrebilebs-lozungit-tavisupleba-mzias-tavisupleba-politpatimrebs-msvlelobis-monacileebic-sheuertdnen

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Акция протеста у парламента Грузии на 252-й день протестов посвящена требованию освобождения политзаключенных, в том числе основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели, приговоренной сегодня к двум годам заключения. На акцию пришел врач Георгий Ахобадзе, освобожденный сегодня в зале суда.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа в ходе последнего слова Амаглобели отказалась просить суд о снисхождении. Журналистка обвиняется в нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Судья смягчила обвинение, но приговорила Амаглобели к двум годам заключения.

На заседании суда 14 июля Амаглобели объяснила, что силовик подверг ее бесчеловечному обращению в помещении полиции: по словам Амаглобели, пощечина была "импульсивной реакцией на унизительное обращение", при этом она не сожалеет о сделанном. Показания свидетелей по делу Мзии Амаглобели "написаны под копирку", а обвинение основано на обрезанном 44-секундном ролике, где запечатлен инцидент с пощечиной начальнику полиции Батуми, но нет того, что было до и после этого, указала ранее адвокат журналистки. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Шествие в поддержку Амаглобели прошло при большом скоплении полиции. Стоп-кадр видео Publika от 06.08.25,https://www.facebook.com/reel/614758054686518 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).Сегодня в Тбилиси проходит протестная акция с требованием освобождения Мзии Амаглобели. Участники марша солидарности с Мзией Амаглобели собрались у старого здания Общественного вещателя, чтобы пройти шествием по городу. Маршем с лозунгом: "Свободу Мзие, свободу политзаключенным!" они направились к зданию парламента в сопровождении большого количества полиции, передает Publika.

Собравшись у здания парламента, протестующие 252-й день подряд заблокировали движение по проспекту Руставели. Протестующие скандируют: "До конца, до конца!" - передает "Интерпрессньюс".

К акции присоединился освобожденный сегодня в зале суда участник протестов Георгий Ахобадзе, пишет Tbilisi Life.

В декабре 2024 года суд в Тбилиси заключил под стражу врача-реаниматолога Георгия Ахобадзе, задержанного после акции протеста и обвиненного в хранении наркотиков. Ахобадзе отказался признать вину и заявил, что наркотики ему подбросили силовики. Ожидалось, что приговор ему вынесут 25 июля. В этот день десятки активистов собрались во дворе Тбилисского горсуда, чтобы поддержать его, но судья перенес оглашение приговора. Сегодня суд признал его невиновным и освободил из-под стражи.

По аналогичным обвинениям в суде рассматриваются дела принимавших участие в протестных акциях россиян Артема Грибуля, Анастасии Зиновкиной и Антона Чечина. 

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. На 251-й день ежедневных протестов,  4 августа, перед традиционной акцией на проспекте Руставели у парламента оппозиционеры в Тбилиси провели шествие с требованием освобождения журналистки Мзии Амаглобели и активистки Нино Даташвили. 

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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